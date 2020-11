Trängsel på skolbussar kritiseras: "Ingenting händer"

Maria Hammarströms barn är 15 och 18 år gamla. De går på Excel i Leksand respektive Stiernhööksgymnasiet i Rättvik och hoppar på bussen som går från Siljansnäs till Leksands centrum.

Men när bussen når Karlsarvet är bussen full. Det sker minst två dagar i veckan.

– Då får barnen sitta i trappen. I tisdags var det åtta stycken ungdomar som fick stå vid dörren för att det var fullt. Jag har ringt Dalatrafik tre gånger för så här kan det inte gå till i coronatider., säger Hammarström.

Henrik Öijer är trafikchef på Dalatrafik och han har blivit uppmärksammad på den aktuella bussen från Siljansnäs till Leksand.

– Det går samtidigt en buss till som man kan ta för att undvika trängsel men den stannar i centrala Leksand istället för att gå ända fram till skolan. Just kollektivtrafiken är borttagen från coronarestriktionerna som också säger att man bör ta bil, cykel eller gå. Men man kan ju inte cykla från Siljansnäs, det förstår ju jag också. Men en buss kan vara registrerad för att köra stående resenärer, säger Öijer.

Men en buss med stående resenärer vill Dalatrafik inte ha i samband med skolbarn i landsbygdstrafik och Öijer påpekar att det är förarens ansvar i slutändan att se till att bussarna inte är så fulla att resenärerna får stå eller sitta i trapporna.

– Jag ser statistiken för just den buss som du nämner och vad jag kan se så är det ingen överbelastning registrerad. Föraren har ett ansvar att rapportera överbelastning men så har inte skett här. Inte under hela hösten. Det kan ju vara så att resenärerna har två platser för sig själv och då blir det fullt fort. Vi har under coronatider vänt oss till bussföretagen och frågat hur många bussar som ska fram för att undvika just trängsel. Vi kör faktiskt fler turer nu fast det är färre som åker. Det gäller över hela länet, säger Öijer.