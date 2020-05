Träsktroll till Sveasalen – tredje musikalen blir Shrek: ”En riktig höjdare med skitbra musik”

Efter två riktigt klassiska musikaler blir den tredje en obeskrivlig blandning av sagofigurer och humor. Stina-Kari Axelsson har efter noggranna efterforskningar bestämt sig för att släppa lös det gröna träsktrollet Shrek i Sveasalen.

– Den är mer familjär än Nine to five och Hairspray. Karaktärerna är roliga och den har en underfundig humor, förklarar hon och påpekar samtidigt att musikalen är dubbelbottnad med ett allvarligt budskap.

En ensemble på cirka 20 personer kommer behövas och både gamla och unga välkomnas till audition om ett år. Stina-Kari berättar att kunskaper i sång, dans och teater är ett krav men att få karaktärer behöver någon speciell typ av person.

Fyra barn behövs, två tjejer och två killar. De ska spela Shrek och Fiona som barn och framför allt tjejerna måste vara riktigt duktiga på att sjunga.

– Det här är inte en skolproduktion och kan bli svårt för den som inte har någon erfarenhet, berättar Stina-Kari som ser fram emot en ensemble med blandade åldrar.

Kulturskolans rektor och musikalens producent Per Westblom konstaterar att de två tidigare musikaler gått bra. Han tror att Shrek kan locka en ännu större publik efter ett år präglat av elände.

Under våren har i princip alla arrangemang blivit inställda på grund av coronaviruset och han ser nu fram emot kulturskolans tredje musikal.

– Det är en riktig höjdare med skitbra musik och jag tror att det kommer finnas ett sug efter den här, säger han.

Premiären blir i oktober 2021 och sammanlagt planeras åtta föreställningar. Skulle det på grund av pandemin inte gå att genomföra arrangemanget skjuts produktionen framåt i tiden.

– Kontraktet är skrivet med London så vi har den, berättar Per Westblom och förklarar att musikalarrangemangen inte kostar Leksands kommun något utan de går så bra att de bär sig själva ekonomiskt.

Filmen Shrek som ligger till grund för musikalen hade premiär 2001. I Sverige var det Wermlandsoperan som var först med att sätt upp musikalen och deras scenkläder kommer återanvändas i Leksand.

– Det är helt sanslösa kostymer och vi är väldigt glada att vi får hyra dom, säger Stina-Kari Axelsson som snart ska börja kika på manuset mer i detalj.

– Vi har börjat hitta en Leksandsmodell för att sätta upp musikal. Nu blir det nya utmaningar med bland annat scenografi och att fixa masken till Shrek.