Fin utdelning för Linder

Fredrik Linder hade två hästar till start i uttagningarna till pokalloppen på Åby under torsdagskvällen och fick med sig båda till final. Bäst gick det för Zeta Wise As som skrällvann sitt uttagningslopp till Drottnings Silvias Pokal för Kevin Oscarsson. Efter att ha släppt ledningen i första kurvan fick hon chansen via Open stretch och avgjorde lätt som loppets näst minst spelade häst.

– Jag visste att hon var bra som treåring och jag hade känslan av att hon skulle göra ett bra lopp, sade Kevin.

– 300 kvar fick jag upp förhoppningarna då jag satt med krafter kvar, samtidigt som ledaren började jaga på sin och 100 kvar förstod jag att vi skulle vinna, fortsatte Kevin.

Till final i Konung Gustav V:s Pokal gick dessutom stallkamraten Zeus Bi via en tredjeplats bakom storfavoriten Evaluate och Ferrari Sisu.

Drottning Silvias Pokal

1. Zeta Wise As – Fredrik Linder

2. Racing Brodda – Mattias Djuse

3. Conrads Rödluva – Daniel Redén

4. Felicity Shagwell – André Eklundh

5. Zeta Kronos – Björn Goop

6. Zourane Kronos – Timo Nurmos

7. Convivial Church – Daniel Redén

8. Miss Sober – Robert Bergh

9. Intake – Jörgen S Eriksson

10. Dancingqueendiablo – Peter Untersteiner

11. Activated – Fredrik Wallin

12. Dallas As – Robert Bergh

Kungapokalen

1. Trust Control – Stefan Melander

2. Attraversiamo – Svante Båth

3. Campo Bahia – Conrad Lugauer

4. Evaluate – Stefan Melander

5. Brothers N.Arms – Stefan Melander

6. Baritone Artist – Markus B Svedberg

7. Townshend Broline – Peter Untersteiner

8. Zephyr Kronos – Daniel Redén

9. Ferrari Sisu – Conrad Lugauer

10. Zeus Bi – Fredrik Linder

11. Night Rhythm – Daniel Redén

12. Derby Simoni – Thomas Madsen