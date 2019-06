Ingen seger men 330 000 kronor till stallet

ESKILSTUNA. Jörgen Westholm hade två hästar med i E3-finalen för ston som finska Mascate Match vann i överlägsen stil på 1.12,3a/2 140 meter. Bakom henne svarade dock Westholms duo Global Amazone och Scarlet Hello för två fina prestationer som trea respektive femma. Den förstnämnda fick en tuff inledning i tredjespår fram till utvändigt ledaren och höll farten strålande, medan det strulade för Scarlet Hello från tredje inner och hon fick aldrig riktigt chansen och gick i mål med krafter kvar. 1.13,1 respektive 1.13,4 blev tiderna.

Tidigare under dagen fick i alla fall Hossiana Boko chansen och tog den. Westholm tog ledningen för att sedan släppa till storfavoriten Lexington Hall. Dryga hundra kvar kom luckan och Hossiana Boko växlade snabbt tempo och avgjorde på linjen. Segertiden blev 1.11,2a/1 640 meter.

Mats Persson