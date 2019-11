Travexpertens bästa tips inför Romme: "Har strålande form"

Vi har i alla fall fastnat för Mjölner Spik (V64-4) som verkar vara på väg tillbaka till det han lovade som fyraåring. Han avslutade i alla fall strålande vid segern senast och motståndet den här gången ser i högsta grad överkomligt ut så vi tror på andra raka.

V64-1: Viktor A.U. har strålande form och ett bra läge även om han kanske inte är någon raket från start. Nakoda Goj har hög kapacitet men har inte startat på länge. Super Zantos är härdad i tuffa gäng och går ner i klass den här gången. Waffle Cone är förmodligen snabbast av alla men har lite diffus form.

Ranking: 4, 3, 8, 2, 1, 6, 5, 7

V64-2: Sebastian Hall har form och ett bra läge och dessutom Emilia Leo. Shorthanded Jag gör en intressant start för comebackande Sofia Adolfsson. My Dream Art har gjort några starter efter en paus och borde trivas med de här förutsättningarna. Roadscanner tävlar jämnt och bra och får en toppryttare i sadeln den här gången.

Ranking: 1, 8, 3, 9, 10, 7, 5, 6, 4, 2

V64-3: Hail Mary har tre segrar på fyra starter och bästa läget ev de mer betrodda. Don’t Be Weak är obesegrad efter två starter och måste med på kupongen. Mellby Howlit går bra varje gång och skalll också streckas. My First Offspring kommer från ett riktigt formstall men behöver lite tur härifrån.

Ranking: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 5, 6, 4, 12, 11, 7

V64-4: Mjölner Spik kommer från seger och verkar vara på väg att komma tillbaka efter skador. Brenne Järven har fin form och är tidig om man garderar. Björkeviking har form och läge men vinner inte så ofta. Vollanfaks är bättre än raden och får inte glömmas om man väljer att gardera.

Ranking: 6, 4, 1, 9, 10, 11, 12, 3, 5, 8, 7, 2

V64-5: Ajlexes Leif har strålande form och strular det inte på vägen blir han svårstoppad igen. Daughterofdarkness är bättre än raden men har precis som den förre ett knepigt läge. Emotion Man har fått ett par lopp i kroppen och är snabb värre när det stämmer. Celtic vinner inte så ofta men är med långt framme nästan jämnt.

Ranking: 13, 14, 6, 9, 5, 3, 4, 10, 11, 1, 2, 15, 12, 7, 8

V64-6: Ontrack He’s Black har tagit två snabba segrar och är säkert med och slåss om segern även nu. Lövdala Principito har tävlat mes i monté på slutet men fungerar bra för sulky också. Falcon Am är bättre än raden och går inte att lämna. Aramis Amok gör bra lopp varje gång och är också tänkbar om man fyller på.

Ranking: 4, 10, 2, 5, 9, 7, 6, 3, 1, 11, 8, 12

Systemförslag

V64-1: 2, 3, 4, 8.

(1,6)

V64-2: 1, 3, 8, 9.

(10, 7)

V64-3: 1, 2, 3.

(8, 9)

V64-4: 6 Mjölner Spik.

(4, 1)

V64-5: 6, 13, 14.

(9, 5)

V64-6: 2, 4, 5, 10.

(9, 7)

Systemet kostar: 4 x 4 x 3 x 1 x 3 x 4 = 576 rader/kronor

DD-förslag:

DD-1: 13

DD-2: 2,4,5,10

Kombinationer: 4

Övriga lopp

Lopp 1: 11 Ingrid Sting - 12 Lövdala Symphonie - 6 Greta Journey. Outs: 2 Silver Grace.

Lopp 2: 4 Klack Ibra - 5 Viking Gel - 2 Haugs Blesa. Outs: 6 Torvald Grim.

Lopp 3: 5 Anita Your S.M. - 1 Rocket Boy - 8 Back Burner Girl. Outs: 13 Hottentoy.

Lopp 10: 3 Worrywart - 8 Ten Times - 6 Västerbo Isolde. Outs: 1 Selfie N.O.

Mats Persson