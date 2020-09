Tre år sedan första ackordet – nu släpper punkbandet debutskivan: ”Som en lykta i mörkret”

Det blir välmarinerad punk nu till hösten.

Till slut kommer nämligen The Budokan, bandet från Orsa, släppa sin debutskiva som går under namnet Katana.

– I denna pestens tid blir den här plattan som en lykta i mörkret. Det är bästa sättet som vi kan lysa upp världen just nu, säger Ola Brunius, frontfigur.