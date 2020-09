Tre nya starka countryplattor

Cina Samuelsson firar dubbeljubileum i år, 40 år som countryartist varav 20 som soloartist.

På jubileumsalbumet visar hon med hjärta och själ i låtar med personliga texter att den som älskar traditionell country inte behöver lyssna på det som görs i USA.

Cina backas upp av gräddan av svenskar i genren och låtarna spänner från väldigt smöriga ballader till flera upptempo nummer.

De senare är i mitt tycke mest tilltalande. Fast smaken är ju ...

Äkta paret Robin och Afton Salmon bosatta i Georgia skrev 36 låtar inför fjärde albumet och hälften av dem fick plats.

I mesta laget kan det tyckas men trots att speltiden räcker för ett dubbelalbum, håller det hela vägen även om mycket tenderar att smälta samman.

Har därför svårt att framhålla några särskilda låtar. De är fyllda av av melankoli med både personliga och allmängiltiga texter och partes stämsång sitter som gjuten.

Jenny Reynolds från Boston men sedan länge bosatt i musikpräglade Austin i Texas, är en ny trevlig bekantskap.

Med en lågmäld, skön och varm röst får hon dig att på sitt fjärde album lyssna noggrant till låtar om livets vedermödor oavsett om de handlar om kärlek eller vardagsbekymmer.

Det vilar en akustisk stämning över albumet, ofta med fingerplockande på nylonsträngad gitarr.

Och hennes tolkning av Hank Williams klassiska I´m so lonesome I could cry är guld värd.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Americana/country

Cina Samuelson

Sing With Your Heart And Soul

(CCM)

Surrender Hill

A Whole Lot of Freedom

(Blue Betty Records)

Jenny Reynolds

Any Kind of Angel

(pretty ok music & publishing )