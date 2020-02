Tredje raka för Brage – supertalangen målskytt i segern mot FC Ural

18-årige löftet Noa Williams har fått speltid i Brages samtliga matcher under försäsongen, då han stått för pigga inhopp mot både Sandviken och Degerfors.

Mot FC Ural, på onsdagsförmiddagen, fick han kliva in från start och tackade för förtroendet genom att ge Brage ledningen efter bara åtta minuters spel, framspelad av nyförvärvet Nikita Kashaev.

En matchinledning som satte an tonen vartåt matchen så småningom skulle barka.

En knapp halvtimme senare var det nämligen dags för de grönvita att jubla igen, efter att Oscar Lundin gjorts ned i straffområdet.

Målkungen Christian Kouakou var säker från straffpunkten och satte dit 2–0.

I andra halvlek ryckte FC Ural, inledningsvis , upp sig och inom loppet av sjutton minuter stod det plötsligt 2–2 på resultattavlan.

I den 67:e spelminuten var det dags för Seth Kanteh Hellberg, Kristian Andersen och André Kamp att äntra planen. Brage började i det här skedet ta över spelet allt mer och Hellberg, som gjorde sina första matchminuter för säsongen, behövde bara tio minuter på sig för att spela fram Christian Kouakou som satte sin andra boll för dagen.

Brage fortsatte att ösa på och bara två minuter senare var det dags för Nikita Kashaev att registreras för sitt första mål i Bragetröjan, efter en frispark.

4–2 på tavlan, vilket också blev slutresultatet, då det var Brage som fortsatte att diktera villkoren under matchens sista minuter.

Resultatet innebär att IK Brage byggde på sin segersvit under försäsongen och är nu uppe i tre raka, efter matcherna mot Sandvikens IF (4–0), Degerfors IF (5–2) och FC Ural.

Brages träningsläger på Cypern pågår fram till på lördag, då man återvänder till Borlänge för att ladda upp inför den första gruppspelsmatchen i Svenska Cupen, då man ställs mot Elfsborg den 22 februari.

Matchfakta – träningsmatch

IK Brage–FC Ural 4–2 (2–0)

Målen: 1–0 (8) Noa Williams, 2–0 (36) Christian Kouakou (straff), 2–1 (52) Denis Novikov, 2–2 (62) Yevgeni Tatarinov (straff), 3–2 (77) Christian Kouakou, 4–2 (79) Nikita Kashaev.

Laget: Peter Rosendal – Lukas Hiltunen, Carlos Garcia, Alexander Zetterström, Robbin Sellin – Oscar Lundin (67), Bjarni Mark Antonsson – Leonard Pllana (67), Nikita Kashaev, Noa Williams (67) – Christian Kouakou.

Ersättare: Victor Astor (mv), Samuel Bergman, Seth Kanteh Hellberg (67), Jonathan Lundbäck, André Kamp (67), Karl Johansson, Pontus Jonsson, Kristian Andersen (67).