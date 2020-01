Tremålskytt när Kais tog tredje raka – Gustafsson om interna skytteligakampen: "Tänker inte så mycket på det som många tror"

Två mål senast mot Sirius. Ytterligare tre på söndagen när Warberg städades av med klara 7–2.

Målformen består för Kais Moras offensiva ess Moa Gustafsson, som i skrivande stund har skickat in 28 bollar i nät under säsongen.

Ett imponerande facit som dock inte räcker för att toppa seriens skytteliga. Den positionen har nämligen kedjekamraten, Johanna Hultgren, just nu i sin ägo, då hon har gjort 32 mål.

– Vi jagar väl inte varandra direkt. Vi spelar ju i samma kedja och det är kul att vi båda två ligger där uppe och producerar. Det är jättekul, säger Moa Gustafsson.

Finns det ingen prestige om topplaceringen?

– Det skulle jag inte säga. Man tänker inte så mycket på det där som många tror. Det gäller att vinna matcherna och hitta formen. Så nån prestige är det väl inte.

Pratar ni två om det något?

– Nej. Vi gör bara det som vi ska på planen och om nån gör mål så blir vi glada för varandra.

Tror du att du kan ta ikapp hennes försprång?

– (skratt) Det vet jag inte. Det är inget man går runt och tänker på och om det händer eller inte så spelar det egentligen ingen roll.

Oavsett prestige så håller Gustafsson med om att hennes egen form pekat uppåt på sistone.

– Det är alltid kul att vara med och bidra. Och det är kul att det har släppt lite. Det var väl några matcher då det var lite sisådär.

Vad har du gjort för att få det att släppa?

– Nej, men det är bara att man fortsätter. Om det inte funkar ena matchen så är det bara att ta i ännu mer i nästa.

Mot Warberg började det annars småbesvärligt för Kais som efter mindre än en minut fick Johanna Hultgren utvisad, vilket gjorde att hemmalaget skaffade sig ett spelmässigt övertag tidigt.

Ett övertag som så småningom resulterade i att Sandra Hawerman också gav nästjumbon ledningen efter knappt sju minuter.

– Vi kom inte riktigt in i matchen direkt, men det kändes väl ganska kontrollerat ändå. Det var inte så att vi stressade upp oss för att vi låg under med en kasse, utan det var bara att fortsätta, så visste vi att vi skulle vara starkare i slutändan.

Och exakt så blev det.

Efter att Frida Bäfve prickskjutit in kvitteringen från distans så tog Kais allt mer över matchen. Moa Gustafsson gav laget ledningen – framspelad av just Johanna Hultgren – lite senare och under resten av matchen kunde Mora, som förväntat, spela reltaivt avslappnat mot nästjumbon.

– Vi hade väl våra dippar under matchen, men så lyfte vi oss. Det var inte en helt bra insats i sextio minuter, men det är bra att vi vinner även fast vi inte gjorde vår bästa match.

Efter de tunga förlusterna mot Iksu och Pixbo för några veckor sedan har Kais Mora studsat tillbaka ordentligt. Segern mot Warberg var lagets tredje raka, och under de matcherna har man totalt gjort 23 mål framåt och bara släppt in fyra.

– Vi har otroligt bra målvakter. Skulle vi göra något misstag så vet vi att vi är säkra där bak också. Det klaffar bra mellan försvarsspelet och målvaktsspelet.

Ni har hämtat er rätt bra efter de där förlusterna?

– Man blir ju så arg efter såna där förluster, så alla blev jättetaggade. Vi har det i bakhuvudet, att det inte ska hända, utan vi ska bara köra på och hitta en bra form. För snart börjar ju slutspelet. Det är nu vi grundar för hur det blir då, så det är klart att man tänker på det lite.

Matchfakta – SSL Dam

Warberg IC–Kais Mora IF 2–7 (1–2, 1–3, 0–2)

Första perioden: 1–0 (6.48) Sandra Hawerman (Sofia Greftén), 1–1 (10.28) Frida Bäfve (Anna Wijk), 1–2 (12.38) Moa Gustafsson (Johanna Hultgren).

Andra perioden: 1–3 (3.21) Johanna Hultgren (Anna Wijk), 1–4 (11.54) Moa Gustafsson (Jenna Saario), 2–4 (13.45) Therese Arneson (Sofie Karlsson) spel fem mot fyra, 2–5 (19.37) Johanna Hultgren (Anna Wijk) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2–6 (9.38) Alexandra Terner (Lisa Svarfvar), 2–7 (12.25) Moa Gustafsson (Jenna Saario) spel fem mot fyra.

Skott: Ingen uppgift.

Utvisningar, WIC: 3x2 min. Kais: 3x2 min.

Domare: Johnny Lindberg, Roger Nilsson.

Publik: 315.