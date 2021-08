Tretton insläppta efter uppehållet – KIK-tränaren inför viktiga sexpoängsmatchen: "Behöver komma tillbaka till att offra oss"

Totalt under hela säsongen har Kvarnsvedens IK släppt in tjugo mål på elva spelade matcher.

Ett facit som placerar Borlängelaget som fjärde bästa lag i serien när det kommer till just insläppta bollar.

Anmärkningsvärt är dock att tretton av målen har Kvarnsveden släppt in under de fyra senaste matcherna – något som ger en fingervisning om hur tufft laget har haft det sedan omstarten efter uppehållet.

– Åtta av de målen släppte vi mot Stockholm Internazionale och de var bra, på riktigt. Så där tycker jag att de bara var bra och löste upp vårt försvarsspel trots att vi försökte skruva på det. Egentligen tycker jag att vi presterade samma försvarsspel mot dem som i alla andra matcher i år, säger KIK-tränaren Jens Olsson och fortsätter:

– Men mot Lidingö senast... vi behöver komma tillbaka till att offra oss, täcka skott och ta bort bollen mer rejält när vi är i eget straffområde. Det gjorde vi inte mot Lidingö och därför rann det iväg. Vi var inte alls på samma nivå där som tidigare. Det var inte bra.

Ni gjorde succé under vårsäsongen. Har det hänt något under uppehållet, som du märker av?

– Nej, det känns bra i gruppen, precis som i våras. Men samtidigt har vi ett ungt lag med mycket nya seniorspelare och det är klart att det gör att vi kan dippa ibland. Både under matcherna och i säsongen.

Huruvida man kan förvänta sig att Kvarnsveden hittar tillbaka till vårens fina form och åter tar steg upp mot topplagen vågar inte Olsson sia om i dagsläget.

– Jag har sagt hela tiden förut att vi tar en match i taget och jag är lika tråkig än och säger det. Men självklart så har vi krav på oss själva, att vi ska vara med så bra det bara går. Och när vi möter lag där vi kan vara med och styra matcherna, som inte är riktigt på toppnivån i serien, så tycker jag att vi står oss jättebra, säger Olsson och hänvisar till 4–0-segern mot tabelljumbon Arlanda för ett par veckor sen.

På onsdagskvällen ställs Kvarnsveden mot just ett sådant motstånd. Kungsängen ligger just nu på elfte plats i serien, två poäng bakom Kvarnsveden. En match som möjligen kan ses som ett ypperligt tillfälle att åter hitta ett vägvinnande spel när man på allvar kliver in i höstsäsongen.

– Det är en jätteviktig match och det har vi sagt hela veckan. Framförallt utifrån att försöka sätta ned foten och, inte hänga av dem, men utöka glappet lite grann. Det är jätteviktigt inför hösten att köpa oss lite andrum och tid.