Trots Brages värvningstorka – sportchefen manar till lugn: "Kommer vara minst lika breda som förra året"

Brage tvingades ta en paus i sitt transferarbete under december, medan man väntade på beskedet huruvida man skulle spela i allsvenskan eller Superettan. Att det i den närmaste framtiden kommer hända grejer utlovar dock Ola Lundin.

– Vi har ganska lite rörelse i laget och inte så många platser att fylla. Men vi är inte klara som alla säkert har förstått. Det kommer hända saker i januari, säger Ola Lundin.

Hittills har bara Leonard Pllana anslutit från Gais.

På minuskontot hittar vi Benjamin Hjertstrand som är klar för Örebro, Jonathan Morsay vars lån har gått ut, Simon Stenberg som lägger skorna på hyllan och Marcus Bergsten som har gått till Kvarnsveden.

– I övrigt så är vi intakta, både på ledarsidan och den sportsliga apparaten och övrig trupp.

Se hela intervjun med Ola Lundin här:

Ni har tappat två ytterbackar. Är det något ni kikar extra på?

– Ja, det är det. Det är klart att vi kommer att ersätta det som vi har tappat på ett eller annat sätt. Sen precis hur det kommer att se ut är lite för tidigt att säga, men det kommer så klart att ersättas på de positionerna.

Är det ett svårare läge att värva nu, på grund av att ni blev tvungna att ta en paus när ni väntade på besked om Östersund?

– Nej, det tycker jag inte. Det kan också finnas möjligheter när man avvaktar lite grann och låter de kontakter och nätverk man har fortsätter jobba med det som vi tittar efter. Vissa dörrar stängs i december, men andra öppnas i januari. Så jag känner mig trygg i läget som vi är i.

Vad är det för spelare ni letar efter?

– Utan att gå in på exakta detaljer så kommer vi se till att vara fulltaliga i backlinjen till att börja med, det är vi inte i dagsläget. Det kan även vara någon offensiv position som kan vara aktuell framgent, men exakt i detalj får vi se vad som händer.

Inför förra säsongen så gick Brage in med målet att spetsa sin bredd i truppen, vilket innebar att man under året har kunnat ha en större konkurrens mellan positionerna, och även en bänk som har kunnat göra skillnad. Och Lundin menar att man går in med ungefär liknande tankebanor även nu.

– Eftersom vi har truppen i princip intakt så är det ingen skillnad. Vi har även juniorer som vi hoppas ska ta ytterligare steg och konkurrerar på ett annat sätt i år. Pontus Jonsson, Kalle Johansson och Noa Williams som är med och tränar nu. I övrigt kommer vi att vara minst lika breda som förra året.

När kan man räkna med att ni presenterar någon värvning?

– Det kan jag inte säga nu. Det kan gå fort eller ta lite längre tid. Vi hastar inte in i någonting. Vi vet vad vi ska göra i alla fall, så får vi se exakt när det presenteras.

I dagsläget har Lundin förlängt kontrakten med Carlos Garcia, Oscar Lundin och Lukas Hiltunen från fjolårstruppen.

Fortfarande har dock inte nyckelspelarna Peter Rosendal och Anton Lundin förlängt sina avtal.

Hur går det med dem?

– Jo, men det går väl, på många sätt. Vi har en jättebra dialog och vet var vi har varandra. Vi får se den närmaste tiden vad som kommer att hända.

Är det spelare som du räknar med att kunna behålla?

– Jag hoppas det i alla fall. Men eftersom det inte är klart så är det ju inte klart.