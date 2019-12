Tua Forsström lyfte fram Aspenström i sitt inträdestal till Akademien

Tua Forsström (född 1947) debuterade i början på 1970-talet med diktsamlingen "En dikt om kärlek och annat". Hon har skrivit totalt tolv diktsamlingar varav den senaste "Anteckningar" kom i fjol.

Hon är sin generations mest prisbelönta finländska poet och har bland annat tagit emot Nordiska rådets litteraturpris, Edith Södergran-priset, Svenska Akademiens Finlandspris, Gerard Bonniers lyrikpris, Svenska Akademiens Bellmanpris, De Nios stora litteraturpris och Werner Aspenström-priset.

Det var också diktaren, dramatikern, essäisten Werner Aspenström (1918-1997) från Torrbo, utanför Smedjebacken som gav henne kraft och mod när hon var ung och osäker på sin egen skrivande förmåga.

Tua Forsström har i olika offentliga sammanhang tidigare berättat om sin nära vänskap med Werner Aspenström, senast i samband med sitt framträdande vid Poesinatta i Smedjebacken i slutet av augusti i år. Det fanns bland annat en gemensam klasserfarenhet som de delade, känslan att var en student från enkla levnadsförhållanden.

I sitt tal berättar Tua att hon som ung litteraturstudent gick "missmodigt" omkring på gatorna i Helsingfors. Tua Forsström trodde inte att hon hade någon skrivande begåvning alls.

"Jag hade läst och skrivit, jag hade verkligen övat, men jag visste att allt var fel. Jag försökte trösta mig med att jag kunde satsa på att bli en god läsare."

Tua Forsström fick plötsligt syn på en liten diktsamling med titeln " Jordvagga – Himmelstak". Författaren hette Werner Aspenström. Det handlade om en handfull dikter kommenterade av honom själv. Det var särskilt hans dikt ”Bondestudentens sista brev” från 1961 som fick Tua Forsström att spärra upp ögonen och dra efter andan. I den dikten hittade hon följande strof: ”Tanken på döden har försinkat mina studier och fördystrat mina ferier …”

Tua Forsström blev helt tagen. Hon säger: "Dikten var en uppenbarelse. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till." Hon lade den lilla volymen i sin axelväska och hade den med sig överallt. Tua kunde snart dikterna utantill. Vad var det som hände? Hon konstaterar i sitt tal att det var "rösten och tonen. Dess absoluta integritet, och att den ändå vände sig till mig", som det handlade om. Hon fortsätter:

"Rösten talade om för mig att jag var ung, jag hade tid, jag var inte det minsta tragisk. Den bjöd in mig, samtidigt som jag förstod att den inte gick att härma. Jag skulle inte försöka gå nära. Man kan inte överta en ton. Men en ton kan slå an någonting inom en själv, en egen ton som ett slags svar. Jag visste genast att det var något livsförändrande som hände, och jag gick hem och skrev; bondestudent fortfarande men inte hopplös längre."

Hon konstaterar att hon hade tur att hon fann den där diktsamlingen och att mycket som händer i livet är rena rama tillfälligheterna. "Med dikterna i Jordvagga – Himmelstak tillsammans med författarens kommentarer hade ett sammanhang öppnats för mig, och ledde vidare till att jag blev mottaglig också för andra röster."

Att Tua Forsström sedan skulle få uppleva en mångårig vänskap med Werner Aspenström ser hon som det mest "storartade" i sitt liv.

Tua Forsström betonar också i sitt inträdestal den rent personliga delen av läsandet, vid sidan av den vedertagna litterära kanon, alltså de allmänt erkända verken.

"Håller vi oss inte också med en hemlighetsfull personlig kanon, som består av text som just vi transporterar med oss genom åren, och som gåtfullt fortsätter att dyka upp i våra medvetanden, mestadels alldeles oförhappandes?"

Enligt Tua Forsström handlar det om författarskap som "med stor bestämdhet värnar sin hemlighet". Hon nämner i sammanhanget Werner Aspenström men även W.H. Auden, Inger Christensen, Gunnar Ekelöf, W.G. Sebald och Janet Frame.

Fakta: Nya ledamöterna

TT

Anne Swärd:

Författare som debuterade 2003 med "Polarsommar" för vilken hon blev Augustoprisnominerad. Anne Swärd är översatt till ett tjugotal språk. Sitter på stol nummer 13.

Tua Forsström:

Var 1972 till 1992 förlagsredaktör, har därefter varit författare på heltid. Hon har skrivit tolv diktsamlingar varav den senaste "Anteckningar" kom i fjol. Sitter på stol nummer 18.

Åsa Wikforss:

Professor i teoretisk filosofi. Disputerade vid Columbia University i New York 1996 med avhandlingen "Linguistic freedom: An essay on meaning and rules". Blev 2002 docent vid Stockholms universitet, som den första kvinnan i Sverige i ämnet teoretisk filosofi. 2008 blev hon professor i ämnet. Sitter på stol nummer 7.

Ellen Mattson:

Debuterade med romanen ”Nattvandring” (1992) och har sedan dess gett ut tio romaner. Senast gav hon ut ”Tornet och fåglarna” (2017). Har tilldelats många priser för enskilda böcker och för sitt författarskap som helhet. Så sent som i år tilldelades hon Gerard Bonniers pris av Svenska Akademien på 300 000 kronor. Sitter på stol nummer 9.