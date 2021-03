Tufft beslut för Mora – tvingas stänga del i arenan: "Nu blir det helt tyst på läktaren"

De nya coronarestriktionerna tvingar restauranger att stänga 20.30. Som en följd av detta har såväl Hockeyallsvenskan som SHL tidigarelagt sina matcher en timme, för att kunna ta in folk i exempelvis loger och restaurang.

Men nu när Mora går in i slutspelet kastas ordningen om igen. Hockeyallsvenskan, och rättighetsinnehavaren C More, har kommit överens om starttid 19.00 för matcherna under vardagskvällar i slutspelet. Detta innebär i sin tur att Mora inte kan hålla sin restaurang öppen på det sätt klubben gjort under den senaste tiden, då matchstarten varit 18.00.

Detta innebär att Mora inte kan ta in besökare i sin restaurang under vardagsmatcherna i slutspelet.

– Vi påverkas indirekt då vi outsourcat vår restaurangdel. Det är tungt för det företaget främst. Vi påverkas själva marginellt då vi har en omsättningshyra där, klart det är mycket värre för restauratören, säger Peter Hermodsson som är klubbdirektör i Mora IK.

Hur påverkar det er under matcherna?

– Nu blir det helt tyst på läktarna, men det finns en liten möjlighet att få till en förändring. Jag vet att Gabriel (VD vid Hockeyallsvenskan) gör allt han kan för att lösa detta, men samtidigt får vi ha respekt för C More och det avtalet som finns, säger Peter Hermodsson.

C More berättade i ett första skede via ett inlägg på twitter att det är Hockeyallsvenskan som själva fattar beslutet om matchernas starttid. Men det stämmer inte, enligt Ludvig Ternstedt som är press- kommunikationsansvarig vid C More Sport.

– Efter önskemål från ligan förändrade vi till starttid 18.00 i slutet av säsongen. Då bestämdes det också att kval- och slutspel ska ha matchstart vid 19.00 under vardagar. Vi tog det här beslutet tillsammans med ligan.

Om ligan och klubbarna vill tidigarelägga starttiden, är ni öppna för detta då?

– Det är en hypotetisk fråga, och jag vet inte hur dialogen går. Den enda informationen vi har är att Hockeyallsvenskan och vi varit överens om att matchtiden ska vara 19.

Hockeyallsvenskans vd, Gabriel Monidelle, ger sin syn på situationen.

– Vi lägger spelschemat tillsammans med klubbarna och tv-bolag inför varje säsong. Normalt är det inga ändringar men i år har ju inte varit en normal säsong.

Förändringar har gjorts i januari och februari, varför kan inte spelschemat ändras under slutspelet?

– Först och främst måste man komma ihåg att när vi gick in i säsongen var det fram till nyår klockan 19 som gällde på vardagar, det är det normala. Sedan kom ändrade regler på grund av pandemin och vi lyckades förhandla om och bryta tidigare överenskommelser och starta klockan 18 på klubbarnas önskemål.

Hur ser du på att klubbarna vill flytta matcherna till 18?

– Klart jag har full förståelse för det, men de regler vi har att jobba utifrån och pandemin gör att det blir utmaningar för oss alla.

Helt kört är det däremot inte att det kan bli tal om att tidigarelägga matcher.

– Att flytta matchtider med kort varsel är väldigt komplicerat och utmanade, särskilt i slutspel. Men det är en fråga vi arbetar med.