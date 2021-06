Tung dag för ”Slägg-Ragnar” – nu återstår sista chansen till OS: ”Har en bra känsla”

Ragnar Carlsson är på jakt efter en OS-plats i Tokyo som går av stapeln senare i sommar. Han måste, med största sannolikhet, kasta minst 77,50 meter för att få en biljett till Japan. Som bäst under säsongen har 20-åringen kastat 76,87 meter – så kapaciteten finns för OS-deltagande. Han kan även kvala sig in via världsranking.

Kastet på 76,87 meter är även det tredje längsta genom tiderna i Sverige. Nu har han ”bara” Tore Gustafsson (80,14) och Kjell Bystedt (78,64) framför sig. Med det kastet är ”Slägg-Ragnar” även bäst i Norden.

Men det ville sig inte för Ragnar Carlsson under måndagens tävling i Falun. ”Slägg-Ragnar” kastade sex kast under tävlingen men fick aldrig riktigt till det. Alla kasten var under 75 meter.

Kasten landade på 74,45, 73,07, 74,11, 74,66, 73,42 och 73, 23 meter.

– Det var frustrerande idag, det gick inte alls som jag ville. Uppvärmningen kändes jättebra. Då kastade jag cirka 74-75 meter på varje kast utan någon större ansträngning. Men i själva tävlingen fick jag inte till det på det sätt som krävdes, säger Ragnar Carlsson.

Vad var det som gick snett?

– Jag vet inte riktigt. Det känns som att jag spänner mig och på så sätt tappar momentum i rotationerna. Det finns så mycket i kroppen att ta av och jag har så mycket att ge men inte får ut det under tävlingen.

I individuella sporter som slägga, är det mentala spelet otroligt viktigt. Men att dagens tuffa resultat skulle sätta sig i långtidsminnet på Ragnar Carlsson?

Skulle inte tro det.

– Det sätter sig inte riktigt i huvudet, jag tror det handlar mer om rutin för min del. När jag kastar lugnt så går det långt utan större insats. Men när det är mer på spel så känns det som att jag spänner mig och då går det inte lika bra. Det måste jag jobba vidare med.

Redan imorgon, tisdag, i Halmstad under lag-SM får ”Slägg-Ragnar” chansen igen. Det blir även den sista chansen att nå den magiska kvalgränsen på 77,50 meter.

– Det gäller att hitta effektiviteten och få ut mer av kroppen i tävlingsmomentet. Jag tar med det till imorgon då det är tävling i Halmstad. Det här var en bra läropeng för mig och nu har jag inget att hålla tillbaka på. Målet är fortfarande att ta mig till OS.

Vad är det som kommer att krävas av dig i Halmstad?

– Det är bara att försöka ta det lugnt och metodiskt. Jag har en bra känsla – trots att det inte gick som jag ville idag, säger Ragnar Carlsson.