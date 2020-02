Tunga forwardspjäser tillbaka men backprofiler saknas – så ställer Leksand upp i ödesmatchen mot Linköping

Precis som Sporten skrev under onsdagen så gör de tidigare skadade spelarna Marek Hrivik och Spencer Abbott comeback i kvällens rysare mot Linköping.

Hrivik går in som center i förstakedjan och har Oskar Lang och Sebastian Wännström som ytterforwards. Abbott paras återigen ihop med Patrik Zackrisson och Mattias Ritola som för kvällen utgör Leksands andrakedja.

– Det är klart att de (Hrivik och Abbott) blir till stor hjälp för oss, sa andretränaren Per-Erik Eklund efter onsdagens träning.

I backleden flaggade dock Eklund för att Mattias Karlsson skulle missa matchen på grund av sjukdom, och satte även frågetecken kring Jonas Ahnelövs medverkan.

– (Jonas) Ahnelöv tränade inte i dag, men det var på grund av att hans dotter har blivit magsjuk. Vi ville hålla honom undan omklädningsrummet så att han inte har något att sprida vidare i gänget. Så han tar sig ner (till Linköping) på egen hand under dagen och får väl bo för sig själv. Och så får vi hoppas att han inte insjuknar ikväll eller under morgondagen. Men han är fräsch just nu i alla fall, sa Per-Erik Eklund.

Både Mattias Karlsson och Jonas Ahnelöv saknas i laguppställningen mot Linköping, där Johan Fransson ersätter "Ahne" i första backpar bredvid Mattias Göransson – och där Lucas Nordsäter och Filip Johansson går som tredje backpar.

Junioren Alexander Lundqvist är sjundeback.

Målvakter:

Janne Juvonen (Axel Brage)

Backar:

Johan Fransson – Mattias Göransson

Philip Samuelsson – Daniel Gunnarsson

Lucas Nordsäter – Filip Johansson

Sjundeback: Alexander Lundqvist

Forwards:

Oskar Lang – Marek Hrivik – Sebastian Wännström

Mattias Ritola – Patrik Zackrisson – Spencer Abbott

Martin Karlsson – Jon Knuts – Fredrik Forsberg

Daniel Olsson-Trkulja – Linus Persson – Thomas Valkvae–Olsen

Extraforward: Andreé Hult

Saknas:

Mattias Karlsson, Jonas Ahnelöv

LIVERAPPORT: Följ Linköping-Leksand här