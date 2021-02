Tunnelfällan i Linghed åter på polisens bord – jägaren Göran Andersson: "Var på förhör förra veckan"

Det var i början av maj 2020 som rovdjursdebattören, Marlen Fuglsang, befann sig i området för skyddsjakten på Linghedsvargen.

I samband med Linghedsbesöket anmälde Fuglsang en tunnelfälla som, enligt uppgift, i maj var preparerad med åtel. Dessutom var den inte ID-märkt med kontaktuppgifter till ägaren.

Men förundersökningen om jaktbrott lades ner den 27 maj i fjol. Nedläggningen överklagades. Nu ligger ärendet återigen hos förundersökningsledare hos polisen.

– Den 16 februari ringde åkte jag in och redogjorde för tunnelfällan, berättar ägaren Göran Andersson när vi träffas på platsen där tunnelfällan först stod: intill Lingheds gamla soptipp.

Där har fällan stått under tolv år men när det skulle gallras valde Andersson att flytta tunnelfällan till en annan plats, intill en av fotgängare och ryttare välbesökt grusväg på sin brors mark. Det var i april ifjol och under de tolv åren har fällan varit märkt med Görans kontaktuppgifter.

– Det är ett jaktbrott att ha en omärkt fälla, det vet jag, säger Göran Andersson. Men fällan var under renovering och skylten med mina uppgifter hade jag hemma. Den var oladdad och under reparation och det berättade jag för polisen när jag var in på förhör under förra veckan.

Den åtel som i maj 2020 nämndes i samband med jaktbrottsanmälan är en tjädervinge. Den har hängt i tunnelfällan under de tre senaste åren.

– När jag flyttade upp fällan hit så påbörjade jag renoveringen. Jag bytte listerna innanför luckorna och en ny namnbricka hade jag, säger Göran.

Intill tunnelfällan ligger idag virket till renoveringen fortfarande bredvid. Det är översnöat.

– Jag gör ingenting på den här fällan förrän allt är klart, med anmälningar och åtal. Det lät i alla fall som att det kommer att bli åtal när jag var på förhöret förra veckan.

Renoveringen av tunnelfällan blev åsidosatt när den varg, som senare kom att kallas för Linghedsvargen, började besöka de centrala delarna av byn. Kulmen blev under påskaftonsnatten när flertalet bybor såg vargen i bebyggelsen.

Göran Andersson var den som påbörjade namninsamlingarna. Jakten lockade till sig externa och ideella jaktbevakare och det var i samband med det som den ID-lösa tunnelfällan upptäcktes.

– Jag åkte dit när jag hörde att de var där och kollade fällan. När jag fick höra att man ringt polisen på grund av fällan så ringde jag själv polisen och berättade hur det låg till, att den var oladdad och öppen.

Han fortsätter.

– Vi var nog där i tre timmar och diskuterade. Men det är trist att det i slutändan handlar om en namnskylt. Jag vet inte vad jag ska tycka om det men fällan var oladdad. Men som sagt, fällan får stå orörd framöver, säger Andersson.