Turkiska attackerna i Syrien – demonstration i dag i Borlänge: "Det blir katastrof om Nato-landet Turkiet anfaller från luften"

Strax efter att tidningen pratat med Valida Cicen, talesperson för svensk-kurdiska kulturföreningen i Dalarna, rapporteras det om att turkiska trupper tränger djupare in i Syrien med artilleribeskjutning och flyganfall under offensivens andra dag. Enligt det turkiska utrikesdepartementet har hittills 181 mål angripits i städer som Kobane och Qamishli, skriver Reuters. Minst 16 soldater från de kurdiskledda SDF-styrkorna har dödats sedan intåget sent under onsdagen.

– Det som kan sluta i katastrof är om NATO-landet Turkiet anfaller från luften, säger Cicen strax innan rapporteringen från Mellanöstern.

Cicen berättar att anledningen till manifestationen är attackerna från turkiskt håll mot Syrien. USA har dragit sig tillbaka och bergen beskrivs återigen som kurdernas bästa vänner. Men kurderna är långt från den enda gruppering som berörs av Turkiets attacker.

– Vi får direktrapporter från Syrien. Vi har hört att barn har mördats brutalt. IS har vaknat igen, säger Cicen.

Cicen säger att USA:s medverkan har varit ett spel och när man drog tillbaka sina trupper var det ett stort svek mot kurderna.

– Vid gränsen till Syrien bor det många kurder och det som nu kan ske är att det blir ett inbördeskrig i Turkiet där det bor 40 miljoner kurder. Kurderna har varit förföljda där i över 40 år och om jag åker dit åker jag fast. Det räcker med att jag publicerat kritik om Erdogan på Facebook, säger Cicen.

De syriska flyktingarna som en gång flytt undan IS har nu tagit sig tillbaka till Syrien.

– Men det här kommer att orsaka en större flyktingström än den som var 2015. I dag hålls 4 miljoner flyktingar kvar i Turkiet av Erdogan och om han öppnar gränsen kommer folk att ta sig ut.

Demonstrationen börjar i dag klockan 17 utanför Kupolen vid tunneln mot Norra Backa.