TUSSE: "Det största jag har gjort i mitt liv"

Eurovisionfinalen närmar sig med stormsteg – samtidigt som flera artister och medlemmar i delegationerna har testat positivt för covid-19. Sveriges Tusse Chiza har tagit till flera säkerhetsåtgärder för att hålla sig frisk.

Tusse Chiza lyckades charma Europa i den första semifinalen med bidraget "Voices" och knep en plats i finalen. Men framträdandet präglades av kamerastrul – och nerver som nästan tog över.

– Jag var mer nervös än jag trodde att jag skulle bli. Jag kände: "Kommer jag att kunna göra det här?", jag var skitnervös. Men någonstans mitt i låten kom den här glädjen och kärleken tillbaka. Jag var nästan rädd där ett tag, "Hela Europa kollar, aaaah", säger han till TT.

I semifinalen gick en av kamerorna sönder när det var Sveriges tur att kliva upp på scenen, vilket gjorde att numret inte blev som det skulle. Nu hoppas Tusse Chiza att det inte händer igen.

– Jag märkte att någonting var "off", man ser på kamerorna vilka som är på och en lyste inte rött. Men jag gav ingen mer tanke på det, det vara bara att köra, "the show must go on", säger han.

Sett till oddsen ser Sverige ut att ha en rätt liten chans att vinna årets Eurovision. De stora favoriterna är i stället Italien, Malta, Frankrike och Schweiz. Tusse Chiza vill själv inte spekulera i sina vinstchanser.

– Jag vill stå där och visa vad jag går för, ha kul på scenen och visa budskapet bakom låten. Stå där stolt och representera Sverige. Sedan hoppas man på en topp tio-plats eller topp fem för Sveriges skull. Men jag vill bara njuta. Det här är det största jag har gjort i mitt liv, säger han.

Efter att en bandmedlem i Islands Dadi Freyr och Gagnamagnid har testat positivt för covid-19 stoppas gruppen från att framträda live, i stället visas en förinspelad version av numret. Under torsdagen stod det även klart att Nederländernas tidigare vinnare Duncan Laurence har testat positivt och stoppas från att medverka som mellanakt i finalen. Utöver det har en medlem från den polska delegationen drabbats av viruset.

Sedan smittan kom in i tävlingen har den svenska delegationen tagit till ytterligare smittskyddsåtgärder och minskat "bubblorna" de umgås inom.

– Jag känner ingen oro för vår skull, men jag känner med dem som har drabbats. Jag skulle inte tycka att det skulle vara så kul att få corona innan ens största gig någonsin, säger Tusse Chiza.

När pandemin slog till i Sverige under början av 2020 hade han nyligen vunnit TV4:s "Idol" och skulle kicka i gång sin artistkarriär på riktigt – men allt ställdes in.

– Jag skulle vara förband åt Lionel Richie och öppna Lollapalooza. Att missa Eurovision hade varit en till käftsmäll, säger han.

TT: Hur kommer du att må minuterna innan du kliver upp på scenen?

– Jag tror att jag kommer att vara sjukt nervös, det var jag i tisdags. Men kanske inte lika mycket, nu vet jag att jag är i final och att folk tyckte om numret. Det blir nu ännu mer njutning på lördag.

Sofia Sundström/TT