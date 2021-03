Tusse om rekordstödet, Eurovision och revanschkänslorna: "Inte förstått hur det påverkar mig förrän nu"

När tidningen får en pratstund med Tusse Chiza på söndagseftermiddagen har han precis landat på hotellrummet efter ett galet och fullmatat dygn.

Han vann finalen av Melodifestivalen överlägset. Efter att firat ("vi låste in oss och dansade hela natten") med sina dansare och låtskrivare på artisthotellet i Stockholm till fem på morgonen, ringde klockan efter bara två timmars sömn.

Då skulle han i väg till TV4:s Nyhetsmorgon. Därefter har medieframträdandena avlöst varandra.

– Nu börjar det långsamt sjunka in att jag tog hem det. Det är fortfarande lika mäktigt, säger han.

Känslan av overklighet återkommer han dock till flera gånger under intervjun.

– Vet du, jag fick precis in min hamburgare och den står bredvid sångfågeln nu. Det är det sjukaste!

Med 2,9 miljoner röster från tv-tittarna slog Tusse rekord i Melodifestivalen. Aldrig någonsin har något fått så många röster i tävlingens historia.

– Det är överväldigande. Jag är stolt över mig själv, men mer stolt över svenska folket som hjälpt mig att göra det här.

Har du känt av stödet från Dalarna?

– Hundra procent. Mycket på sociala medier. Det är många som är glada att en leksing är med. Mellobakelsen har jag sett, vilket var jättekul. Och så tände de bron i Leksand i Mellofärger.

– Det är en stor ära att få representera Dalarna i den här tävlingen och att få ta hem sångfågeln till Tällberg.

Tusse är märkbart hes på rösten.

– Energin är slut nu, säger han.

Rösten var påverkad redan innan lördagens final. Enligt honom själv lät det "skit" på sista genrepet och han beskriver att han var väldigt orolig in i det sista.

– Innan jag går upp på scenen och testar micken låter det för jävligt. Nej, nej, nej, tänker jag. Men så kollar jag på dansarna och får tummen upp. Då bestämmer jag att det inte skulle spela någon roll.

–Det har varit jättemycket media och press hela veckan. Jag har fått prata jättemycket, fortsätter han.

Blev det för mycket?

– Nej, det är väl bara jag som inte är van vid tempot.

Jag har stött på så mycket skit och hat för vem jag är som person

Du har pratat mycket om att detta är en revansch för dig?

– Låten växer i mina öron varje gång jag hör den. "Can't stop us now, forget the haters" är en rad som berör mig varenda gång. Jag har stött på så mycket skit och hat för vem jag är som person, att jag gick estet och att jag har svart nagellack på mig. Det är en revansch mot stigmat om könsnormer och rasism. Det är en revansch på alla plan.

– Jag har inte riktigt förstått hur det som varit påverkar mig förrän nu. När jag gick ut och kände mig stolt på scenen, så kom tankarna. Vänta nu, jag har svart nagellack på mig. Det är från mellanstadiet och går väldigt djupt.

I'm too busy for haters.

Har du upplevt det under tiden i Leksand?

– Nej, i Leksand har jag känt mig trygg. Det var mest i mellanstadiet och högstadiet. Vi är på väg mot bättre tider och det är jag tacksam över.

Trots att Tusse känner sig rätt utpumpad efter helgens bravader blir det ytterligare några dagars jobb innan han får återvända till hemmets trygga vrå i Kullsbjörken.

Till veckan blir det fler intervjuer – varvat med skolarbete. Till sommaren tar han studenten från Rytmus musikgymnasium i Borlänge.

Har du skött läxorna under dessa veckor?

– Inte denna vecka, så det blir lite tufft. Vi har ju distansundervisning så det har fungerat bra på det sättet.

Det blir annorlunda studentveckor för dig, med Eurovision?

– Ja, det har jag inte ens tänkt på. Det blir ett minne för livet.

Vad gäller sina chanser där är Tusse tydlig – han tror på vinst.

– Jag tror att med det här numret så har vi chans att vinna. I teamet har vi Sveriges bästa låtskrivare, dansare, creative director som gjort numret, stylist och bästa sångcoachen.

– Det kommer bli mäktigt, summerar han äventyret som väntar i maj.