Tusses familj om nerverna, kläderna, stjärnans hunger-humör – och näthatet: ”Önskar verkligen att folk lägger ner det där”

Eftermiddagssolen värmer och från en hörna i trädgården hörs Wy´s ”Swedish Summer”. Fyra fem youngsters hoppar lite studsmatta och turas om att digga i hängmattan under fruktträden.

Viktoria och Adde Psilander dyker upp från varsina håll på den stora hästgården, drar fram soffdynorna till utemöblerna och dimper ner. Schäfern Ifra kommer snart efter, liksom Evert, en liten blandis av Chihuahua och Prazsky Krysarik. Så är alla samlade - kisande i solen.

Här märks ingen Tussefeber - ”det är väl som vanligt” enligt Adde och Viktoria som just nu har två jourhemsplaceringar och en i ”bredvidboende” utöver Tusse och deras två biologiska barn Vigg och Juliana.

Men – är det inte konstigt att ha en sådan kändis i familjen?

– Jo faktiskt. Å andra sidan har allt skett stegvis ända sedan Idol. Det hade varit skillnad om vi bara blivit inslängda i det nu. Men visst har det dykt upp märkliga situationer - hur firar man till exempel någon som vunnit melodifestivalen? Vi hade ingen att fråga, skrattar Viktoria.

Adde är snickare och Viktoria är kontrakterad jourhemsförälder på heltid. Han spelar gitarr och trummor, och Viktoria är uppvuxen i en musikalisk familj.

– Men det är inte så att vi jammat ihop en massa med Tusse. Jag har hållit på med min musik, och han med sin, säger Adde. Han har verkligen drivet och målet, då är det bara att testa - gör det du vill!

Har han alltid den där energin som han bjuder på framför kamerorna?

– Ja, svarar de unisont och utan tvekan. Men ibland stimmas det ju upp, han varvar upp snabbt. Lite drygt kan det bli, skratt. Men det är alltid spralligt och glatt!

De rasistiska kommentarerna på sociala medier – Tusse tycks rycka på axlarna?

– Man orkar liksom inte gå in i det och han försöker att inte ta åt sig, så tror jag det är, fortsätter hon. Jag blir nog mer upprörd och ledsen än han. Och den i familjen som tar åt sig mest är Juliana. Varje gång det dyker upp något hatiskt, och det är jättejobbiga grejer ibland, så vill hon att vi ska kolla hur Tusse mår.

– Det är faktiskt mest kommentarer om att han skulle vara androgyn eller att man inte ser om han är kille eller tjej, och att han borde ”komma ut”. Som om någon har med det att göra. Han får väl vara den han är, säger Viktoria.

– Men vi är en öppen familj där man får tro vad man vill, tänka vad man vill och göra vad man vill - så länge man är schysst och snäll mot andra. Det har Tusse med sig. Här, med två biologiska barn och jourhemsplaceringar, möts många olika ungdomar, kulturer och livsöden.

Adde lägger till:

– Min personliga åsikt är att även om man kanske skakar av sig det i stunden så påverkar det på sikt. Jag önskar verkligen att folk lägger ner det där. Och det är absolut ingen idé att gå till svars i kommentarerna. Själv brukar ju Tusse ibland svara med en låtrad i sitt tävlingsbidrag ”Can't stop us now, forget the haters”.

Hans biologiska pappa lever i Kongo-Kinshasa - följer han detta?

– Ja verkligen, men han kan ju inte se det själv. Men både vi och Tusse har kontakt med honom, så jag kommer skriva till honom hur det går, säger Viktoria.

– För honom var det övermänskligt när Tusse vann melodifestivalen. Han spelade ju också in en videohälsning tidigare och det berörde verkligen Tusse.

Vill Tusse åka dit och träffa sin pappa?

– Ja, men det går inte att resa till Kongo-Kinshasa eftersom det är så oroligt där, och dessutom med Ebolan som finns i landet. Men vi har pratat om att åka till Kenya eller Tanzania; Tusses pappa har en bror i Kenya, så dit skulle han kunna ta sig och så kan vi mötas där.

Hur ofta har ni kontakt med honom i Rotterdam?

– Vi skriver eller pratar med varandra varje dag, likaså Vigg och Juliana. Alla ungdomar här hemma är så himla positiva och peppar, det känns jättebra.

– Vi tycker ju det är fantastiskt att han kommit så långt - sug ut det bästa, säger vi till honom. Kanske är det Once in A Lifetime - fast det tror vi inte, skratt.

– Men han är ju för rolig, för själv vill han bara höra hur allt är hemma, till exempel vad vi ätit!

Läget med Tusses hals just nu?

– Det ska vara bra nu och enligt läkaren finns inga restriktioner. Och nu kommer (läs måndag) hans sångcoach till Rotterdam, det ser han fram emot.

Har han några nya kompisar i Rotterdam – de andra artisterna?

– Nej, det får de inte på grund av coronan. Men det svenska teamet har varit ut och åkt kanalbåt och busstur runt i Rotterdam. Sen pluggar han ett par timmar varje dag eftersom han tar studenten i sommar - så det är en viss press där nu.

Han har fantastiska kläder - har det intresset alltid funnits?

– Nej inte alls, han har fått ta det som funnits, berättar Viktoria. Om jag föreslagit att vi ska åka och handla lite kläder har han mest sagt okej då och ryckt på axlarna. Det är först nu som intresset kommit, nu tycker han det är jättekul!

Kommer nerverna vara utanpå på tisdag?

– Inför mellon var jag spänd och kände oro i magen flera dagar innan, men än så länge har jag inte känt så inför eurovision. Vi har haft mycket annat för oss som gjort att jag inte hunnit tänka på det, säger Adde.

– Jag visste inte vad jag skulle göra senast när sändningen startade, säger Viktoria. Jag kunde inte sitta still och tänkte att nu går jag och lägger mig så får någon berätta imorgon om hur det gick. Men det är klart jag tittade ändå!

Går han vidare?

– Ja det tror vi! Och vi tror han kan vinna alltihop. Men det finns många som är bra.

Har ni någon favorit utöver Tusse?

– Vi har inte hört de andra riktigt. Men det finns en som jag hörde nyss, med en strof ”there is a fire” - den är bra, säger Adde, utan att veta så mycket mer...

Är ni också kändisar nu?

– Nej, det kan vi inte säga. Det är bara grannar och folk på affären, där de känner igen oss och Tusse, som stannar till och hejar och grattar. Och det är bara positivt. Det är väl några som åkt förbi i bilar och glott någon gång, men inte mer än så.

– Däremot har Tusse fått fantastiska fans-brev, riktiga brev i postlådan. Det är jättegulliga hälsningar och teckningar. De sparar vi såklart.

Hur ser de närmaste dagarna ut i ert Eurovisionschema?

– På tisdag är det uppsnack i SVT en timme före semifinalen, och då kommer Kalle Moraeus hit som flygande ”Tällbergsreporter”. Det är vad vi har inbokat.

Hur blir stämningen om han åker ur semifinalen?

– Det spelar absolut ingen roll, bara han är nöjd med sitt framträdande! Han själv kommer så klart bli besviken, men det kommer gå över det med. Om han sen får vara med och uppleva en final så är det såklart häftigt.

Tror ni Tusse kan sova natten före semin?

– Oj ja! Han sover som en stock. Mat och sömn är viktigt för Tusse. Han har ett sjuhimlans hungerhumör! Det fick vi snabbt lära oss... Men med lite käk så vänder det direkt.