TV: Jätteråtta klättrade i familjens julgran – se klippet här: "Vedervärdigt"

Egentligen påminner scenen om den i Kalle Ankas julafton: Musse Pigg hittar Piff och Puff i julgranen efter att ekorrarna har kivats med hunden Pluto. Medan ekorrarna mottas med varma händer var råttan i verklighetens händelse en inte lika välkommen gäst.

– Det var inget roligt, sammanfattningsvis, säger Karin.

Familjen hade haft problem med en mus under vintern och när dottern ringde Karin som var på jobbet trodde hon att det var den det handlade om. Men i själva verket var det en omkring två decimeter, utan svansen inräknad, lång råtta.

– Min dotter sitter i soffan och ska äta en sen lunch, då hoppar den ut från under ett köksskåp och springer in i vardagsrummet. Först in under soffan och sen fram igen och kastar sig i granen och klättrar så att det far julgranskulor.

TV: Hör dotterns dramatiska skrik när hon upptäcker råttan i julgranen

Först isolerade de djuret till ett rum. Med hjälp av startgas som de köpt in för att hantera musen lyckas de söva råttan som belägrat sig under soffan när Karin kommit hem.

– Min dotter fick världens panik. Hon stod där i soffan och skrek tills jag kom hem. Hon låter ganska kul på filmen hon spelade in också.

När råttan var tillfälligt oskadliggjord var de beredda på att montera isär soffan, men då den gömt sig på en hylla under divandelen kunde de få ut den med hjälp av en sopkvast. Sen lade de den i en hink. Då de inte visste vad de skulle göra med råttan om den vaknade valde de att dränka den. På nyårsdagen begravde de den i en grop i skogen.

Efter jakten i vardagsrummet var saker nedrivna och nedre halvan av granen i princip barrlös.

– Det var bara att packa ner grejerna och ta undan den. Man vill ju också skura rent golvet efter att ha sett ett sånt monster. Sen luktade det lite startgas efter att vi hade använt typ en hel burk.

Karin berättar att de hittade ett hål under diskbänken som de tror att musen ligger bakom. Det är det enda stället råttan kan ha tagit sig in på, menar hon. Nu har de förebyggt en sån risk med råge.

– Jag läste att någon varnade för att göra rent råttburar med ättika. Då tänkte jag "perfekt!", så nu har vi täppt igen med stålull och ättika där innanför. Typ åtta kartonger stålull.

Enligt den information om skadedjursbekämpning hon tagit del av så skulle de märka om det fanns andra råttor kvar i huset.

– Då är det ett jäkla oväsen, som en packad unghund ungefär. Inget som smyger omkring.

Karin säger att hon aldrig varit med om något liknande förut.

– Nej, aldrig någonsin. Närmaste vi har kommit är i tunnelbanan i New York där det fanns råttor. Det här var vedervärdigt, suckar hon.