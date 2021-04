Två nyförvärv klara – Leksandsbekantingen är tillbaka

Leksands damlag börjar ta form. Under fredagen presenterade Leksands IF två nya spelare i sitt program halv ett med Leksand, som de sänder via sina sociala medier.

Från Göteborgs HC ansluter forwarden Jennifer Carlsson på ett tvåårskontrakt.

20-åringen har redan hunnit samla på sig 147 seriematcher i SDHL. Förra säsongen gjorde hon nio poäng på 36 matcher. Hon har även representerat Sverige vid två J18-VM och var med i laget som tog silver 2017/2018.

-Jag är väldigt glad och ser fram emot nästa säsong med Leksands IF. Det känns spännande att byta förening och få en nystart, och jag ser fram emot att få träffa och lära känna mitt nya lag. Leksands IF är en stabil och etablerad förening med fina faciliteter som har funnits länge, och jag vet också att det finns ett väldigt stort intresse för ishockey i Leksand, säger Jennifer Carlsson till lagets hemsida.

Det andra "nyförvärvet" är Leksandsbekantingen Madeleine Hall. 25-åringen är tillbaka i klubben efter att ha tagit ett uppehåll på grund av personliga skäl. Men nu är hon tillbaka i föreningen som hon har representerat sedan 2011/2012.

Hon har gjort 120 poäng på 223 matcher i Leksandströjan.

Även hennes kontrakt gäller till och med säsongen 2022/2023.

--Det känns bra att vara med igen. Jag har ju spelat många säsonger i LIF, men behövde av personliga skäl göra ett uppehåll från spel förra säsongen så det känns extra bra och jag är stolt över att vara tillbaka. Det känns spännande att få vara en del av det här nytänket med Bröms i spetsen, och jag själv är laddad och sugen på att få bidra både på och utanför isen, säger Madeleine Hall till lagets hemsida.

Fakta/ Leksands trupp i nuläget

Målvakter

Backar

Malou Berggren (NY)

Tuva Kandell

Ida Karlsson

Nathalie Lidman (NY)

Forwards

Emelie Berlin

Wilma Johansson

Karolin Malmquist

Hanna Sköld

Madeleine Hall (NY)

Jennifer Carlsson (NY)

Källa: Eliteprospects