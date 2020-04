Ulf Lundén: Krisen är total för kulturen – problem redan före corona

Ok, vi ska härda ut. Liv och hälsa går först. Men hela marken gungar under våra fötter, inte minst för kulturen. Plötsligt är min kalender tom. Alla arrangemang är inställda.

Jag möter den frilansande operasångerskan i matvarubutiken. Hon har fått alla sina konserter inställda långt fram i höst. Hon konstaterar att det ekonomiska skyddsnätet är mer än ihåligt för egenföretagare i kulturbranschen.

Dalateatern ställer in allt. Musik i Dalarna likaså. Folkteatern i Dalarna ser en ny pjäs gå upp i rök. Amatörerna på Nisserska Teatern i Falun ställer in sin uppsättning av Masjävlar. Jazzklubbarna i Ludvika, Borlänge och Falun ställer in sina konserter. Under sommaren brukar kulturen gå för högtryck i Dalarna. Hur många arrangemang, konserter och festivaler kommer att ställas in i år? Ingen vet.

Jag läser olika larmrapporter, inte minst om oss själva. Hur länge kommer vi och andra små lokaltidningar att överleva? Hur många av kulturtidskrifterna finns kvar om ett år? Hur stor kommer arbetslösheten bland kulturarbetarna att vara i vinter?

Hur många kommer inte att ge upp sina drömmar i coronapandemins stora ekonomiska efterskalv?

För två veckor sedan presenterades ett statligt stödpaket till den privata kultursektorn, som i vanliga fall inte finansieras av staten. 500 miljoner kronor ska fördelas till en kultursektor i kris – men av vem, till vilka och när är fortfarande inte bestämt.

Jag undrar hur marknadsliberalerna tänker nu. De som likt en dåres envishet ansett att kulturen mer ska befinna sig på marknadens villkor, ragga sponsorpengar och privata välgörare.

Många kulturarbetare och arrangörer försöker hålla modet uppe via digitala sändningar. Den som har möjlighet att streama filmer, konserter, teaterföreställningar, konstutställningar och författaruppläsningar har en hel del att välja på.

Problemet är att kulturen i grunden handlar om fysiska möten, öga mot öga, i stora eller små folksamlingar. Skådespelaren, sångaren, musikern behöver sin publik. Författaren vill också möta sina läsare utan digitalt filter. Konstnären behöver uppleva stämningen på en vernissage. Samtal som uppstår, känna bekräftelse. Frågor som ställs lite så där från sidan, undrande, forskande.

Jag läser den senaste rapporten från Myndigheten för Kulturanalys. Den kom i början av mars, före coronapandemins utbrott.

Och den slår fast att kulturen utanför storstadsområdena redan är mycket ekonomiskt sårbar. Utvecklingen går också stick i stäv med regeringens egna ambitioner "om likvärdig tillgång till kultur".

I rapporten konstateras att kulturområdet "står inför stora ekonomiska utmaningar. Dessa riskerar att påverka konstnärers och kulturskapares förutsättningar, och invånarnas tillgång till kultur, på ett negativt sätt."

Myndigheten konstaterar även att både reformer och satsningar som hittills genomförts för att bredda delaktigheten i kulturlivet varit otillräckliga. Myndigheten är särskilt orolig över både regioners och kommuners ekonomiska situation.

Nu är krisen total och ingen kan riktigt överblicka konsekvenserna av det som pågår. Jag försöker hålla modet uppe men mörkret biter sig envist fast.

Jenny Johannisson, utredare på Kulturanalys, säger:

– I många delar av landet präglas kulturutbudet av sårbarhet då det är knutet till ett fåtal aktörer. Om kommuners och regioners ansträngda ekonomi leder till nedskärningar på kulturområdet kan detta komma att slå hårt mot kulturutbudet i delar av landet, och därmed mot likvärdigheten.

Hur kommer det att gå med den konstnärliga friheten? Myndigheten för Kulturanalys konstaterar att här finns olika intressekonflikter. Å ena sidan vilar den svenska kulturpolitiken på principen om armlängds avstånd, det vill säga att kulturen ska vara en självständig obunden kraft, politiker ska inte lägga sig i innehållet i varken utställningar, pjäser, konstverk, böcker med mera.

Å andra sidan ska kulturlivet vara till för alla och präglas av mångfald. Det går inte att uppnå utan politisk styrning. Många politiker ute i regioner och kommuner ser också kulturen främst som ett medel att gynna företag och turism.

Myndigheten vill se att regeringen förtydligar sina mål och medel, särskilt i relation till varandra.

Nu är krisen total och ingen kan riktigt överblicka konsekvenserna av det som pågår. Jag försöker hålla modet uppe men mörkret biter sig envist fast. Det går dock att finna förtröstan och igenkänning i gråsparvens stora livsprojekt, skildrat i Werner Aspenströms dikt "Gråsparven" ur "Ordbok" utgiven 1976. Avslutningsraderna lyder:

"Den har ett stort projekt på gång:

leva en dag till och en natt till

och en dag till..."

Så ungefär får vi alla göra nu. Ta en dag i taget.