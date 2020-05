Ulf Lundén: Sevärd dokumentär om Lasse Åberg – den humoristiska folklivsforskaren

Det var ett smått imponerande museum. Det är inhyst i en gammal ladugård från 1800-talet. När vi gick där och betittade samlingarna av konst, serier, leksaker och rekvisita från filmerna så dyker huvudpersonen själv upp i museet.

Jodå, det blev en selfie med Lasse Åberg. Det var som att träffa en gammal bekant från förr. Ett litet otvunget samtal på några minuter. Han är också en sån där person som funnits med i det offentliga och kollektiva minnet sedan man själv var barn och tonåring.

Man minns de absurda korta tv- sketcherna med Ardy Strüwer, Trazan och Banarne samt filmen Repmånad som rev ned många skrattsalvor i biomörkret. Filmen blev en stor publiksuccé och gjorde det möjligt för Lasse Åberg att fortsätta filma.

Nästa projekt blev Sällskapsresan, resten är så att säga historia. Han blev en sorts humoristisk folklivsforskare som studerade en lång rad fenomen som chartersemester, vintersport, golf, seglardrömmar och hälsotrender.

Lasse Åberg representerar den där folkliga humorn som var fylld av humanism och vanlig medmänsklig värme. Det var inte så mycket gapskratt utan mera muntert och snällt gestaltat.

Hans töntiga antihjälte Stig Helmer vann alltid på poäng mot giriga direktörer, lyxlirare och tuffa flickjägare. En epok som känns väldigt avlägsen i dagens hårda och råa samhälls- och medieklimat.

Nu ska han fylla 80 år och SVT har gjort två timmar dokumentärfilm om hans liv och karriär – "En ängslig gosse memoarer" och med den underbara undertiteln "de första 80 åren". Lasse Åberg kan titulera sig konstnär, komiker, musiker, skådespelare och regissör. Lasse Åberg utmärkte sig som barn främst genom sin stora passion för teckning. Han ritade på allt som fanns. När han var elva år gjorde han en imponerande blyertsteckning av Kalle Anka som sitter och käkar en banan.

”Och en stor del av mitt liv är nu Kalle Anka och banan”, konstaterar Lasse Åberg.

Det är en dokumentär som tar sig tid att låta personer prata lugnt och sansat. Ja, det är slow-TV när den är som bäst.

Vi får följa med på hela resan från födelseorten Hofors, uppväxten i en liten lägenhet i Stockholm, studierna på Konstfack, ända fram till nu, där han i slutet av programmet har ett existentiellt samtal med Mark Levengood.

Och det är i slutet som han säger en massa kloka saker om att vara människa med många årsringar bakom sig. Någon religiös tro har han inte. "Det finns inget liv efter detta, tyvärr, jag tror inte det, jag är ledsen. Jag har vridit på det hela, i begynnelsen skapade människan Gud för att få nåt slags stöd i denna vilsna tillvaro."

Han kokar ned sina egna förhoppningar inför det oundvikliga slutet med att bland annat säga: "Gör mig tankfull men inte dyster, hjälpsam men inte beskäftig, försegla mina läppar angående krämpor och besvär, lär mig den strålande läxan att jag tar fel ibland, låt mig förbli en smula angenäm, låt mig inte bli ett helgon, somliga helgon är svåra att leva med, men en sur åldring är något av kronan på djävulens verk."

Det är en dokumentär som tar sig tid att låta personer prata lugnt och sansat. Ja, det är slow-TV när den är som bäst. Den står i bjärt kontrast till snabba klipp, ständiga upprepningar och hetsigt berättartempo som annars genomsyrar dagens medieproduktioner.

Dokumentären ger plats för reflektion, lågmäld humor och varma leenden. Lasse Åberg konstaterar att livet består av olika tillfälligheter. Han har aldrig haft något stort ego.

Dokumentären, som består av två timslånga avsnitt, varvar intervjuer och samtal med personer som funnits vid Lasse Åbergs sida. Det är bland annat gitarristen Janne Schaffer, konstnären och serietecknaren Jan Lööf, regissören Lasse Hallström, skådespelarna Peter Stormare och Clas Månsson.

Här visas förstås olika klipp från Lasse Åbergs långa karriär, från tiden med Ardy Strüwer ända fram till den sista filmen med Stig Helmer Olsson.

Det är både spretigt, roligt, rörande och vackert. Och vad är han då mest nöjd med? Jo, filmerna förstås men också museet i Bålsta. Ja, här finns något att fröjdas över för både ung och gammal. Nästa gång tar vi med barnbarnen och gömmer oss i djungelkojan.

Recensionsfakta:

Dokumentär:

Lasse Åberg – en ängslig gosses memoarer.

Produktion: All we need is live

Med: Lasse Åberg, Janne Schaffer, Peter Stormare, Pia Green, Sven Melander, Lasse Hallström, Lena Maria Gårdenäs med flera.

Dokumentär i två delar på SVT Play. Sänds i SVT1 den 15 och 17 maj.