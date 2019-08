Ulf Lundén: Woodstock väckte drömmen om en värld i fred

Jag var sju år gammal när en halv miljon ungdomar strömmade till det där stora öppna sluttande fältet i Bethel, New York, i augusti 1969. Woodstock skulle skicka en tryckvåg av peace, love and understanding genom hela västvärlden. Vilken fantastisk utopi! Vilken kollektiv protest mot Vietnamkriget.

En halv miljon unga människor festade i tre dagar utan att något allvarligt våldsbrott inträffade trots att det rådde kaos på området. Enligt samstämmiga rapporter från Woodstock skedde det som brukar ske när människor hamnar i svårigheter. Vi börjar samarbeta med varandra. Många var fyllda av en djup samhörighet. Freds- och kärleksbudskapet var något som förde människorna samman – krig-och-hat-människorna fanns inte på plats.

Woodstock förblir en av de mest intressanta och historiska händelser i vår musikhistoria. Arrangörerna hann inte med att sätta upp stängsel vid grindarna när folkmassorna vällde in. Woodstock blev en gigantisk gratiskonsert. Den bestod av totalt 22 olika akter. Här uppträdde legendariska artister och band som också satt djupa spår i rockhistorien. Eller vad sägs om följande artister? Jimi Hendrix, Carlos Santana, Janis Joplin, Grateful Dead, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash and Young, Creedence Clearwater revival, Joan Baez med flera.

Tack vare Youtube, skivor och dokumentärfilmer kan vi återuppleva Woodstock gång på gång. Jag vet inte hur många gånger jag sett Jimi Hendrix gitarrprotest mot Vietnamkriget när han förvandlar den amerikanska nationalsången till en skrikande, tjutande bombmatta. Eller Joan Baez som sjunger om Joe Hill med kristallklar stämma. För att inte tala om Richie Havens "Freedom". Folksångaren var först på scen eftersom han var den enda artisten som kommit fram under det trafikkaos som uppstod på vägarna till festivalområdet. Arrangörerna såg sedan till att flyga in musiker och artister med helikoptrar. Richie Havens fick spela i tre timmar. Den klassiska låten, som fick avsluta framträdandet, improviserades fram direkt på scenen.

Hippiekulturens svarta sida är förstås drogerna. På 1960-talet ökade intresset för droger i USA. På Woodstock flödade många hallucinatoriska droger som cannabis och LSD. Många av artisterna uppträdde också höga som hus vilket självfallet inte gynnade den musikaliska kvaliteten. Medlemmarna i The Band skämdes efteråt när de hörde inspelningen av deras konsert. Ja, flera musiker i bandet skulle gå en för tidig död till mötes. Allt var över för dem redan 1976.

Woodstockfestivalen skulle få en uppföljare bara några månader senare. Det som skulle bli ett nytt Woodstock slutade dock i blodig tragedi. Det handlade om Altamont Speedway Free Festival i Kalifornien. Rolling Stones var det största bandet och hade underligt nog anlitat Hells Angels som säkerhetsvakter. En åskådare blev knivhuggen till döds av en MC-knutte mitt under låten "Sympathy for the Devil". Allt kom med i dokumentärfilmen "Gimme Shelter". Det blev slutet för flower-power-drömmen.

Woodstocks ideella dröm har sedan länge kapitaliserats och kommersialiserats bortom allt. Sådan är kapitalismen. Finns det något att slå mynt av så gör den det.

Woodstock bidrog starkt till att opinionen mot Vietnamkriget växte sig oerhört starkt i USA och i andra delar av västvärlden. I dag pågår det andra krig i världen som vi borde protestera hårdare emot. Vapenindustrin vill dock annat och Sverige fortsätter att exportera vapen utan att det leder till några protester av större sort.

Woodstockfestivalen har fortsatt ändå att inspirera nya generationer om att skapa en vision om en äkta musikfest med humanistiska och fredliga värderingar. Det var så Peace&Love-festivalen kom till i Borlänge. Staden hade vid millennieskiftet drabbats av flera våldsbrott och var starkt förknippat med grov kriminalitet. Initiativtagarna ville skapa en bättre bild av Borlänge. Och det lyckades man med. Festivaler är dock alltid ett ekonomiskt vågspel. Det har varit en berg-och-dalbana i många år nu för festivalarrangörerna och kommunen.

Borlänge House of blues firar Woodstock i tre dagar (se fotnot) genom att öppna scenen för olika band och genrer.

2018 exporterades krigsmateriel från Sverige för 11,4 miljarder. Det är en tredubbling sedan början av 2000-talet. Räknat per person är Sverige ett av de länder som säljer mest vapen i världen. 2011 toppade vi listan. Ser man till det totala värdet var Sverige den 15:e största vapenexportören åren 2014-2018. De fem största köparna är i tur och ordning Brasilien, Pakistan, Indien, Ungern och USA. Hyckleriet firar triumfer medan staten och kapitalet sitter i samma båt.

