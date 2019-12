Under närmare 35 år har Bengt längtat efter att ha en rallybil – nu har han köpt två

När Ford Escort presenterades som ny bilmodell i slutet av 60-talet var de flesta överens om att Ford hade byggt en av de tråkigaste bilarna någonsin, det var inga finesser alls och de 1300 kubiken i motorn levererade i bästa fall 57 hästkrafter. Under något år byggdes en modell som fick namnet RS 1800 BDA. Den byggdes endast i 110 exemplar, varav 20 såldes till privatpersoner.

Men Fords tävlingsavdelningen skapade ett monster av bilen som kom att bli en av världens mest framgångsrika rallybilar, titlarna från VM och annat travades i högar och alla stora förare har en period kört Ford Escort. Elva år efter introduktionen blev Björn Waldegård världsmästare i en Escort, och ett år efter att modellen var nedlagd, vann finländare Ari Vatanen, VM med bilen. Då hade bilen en motor på 2000 kubikcentimeter och levererade 260 hästkrafter.

Alla unga rallylöften ville självklart köra Ford Escort och Bengt Norberg var inget undantag.

– Jag började med BMW, men det gick inget vidare och köpte en Escort, minns Bengt Norberg.

Han var vid den här tiden bara 18 år och drev en bilverkstad, så resurserna var knappa, men intresset var brinnande och rally var grejen. Snabbt marscherat blev han snart A-förare och var med i toppen på resultatlistorna på tävlingar runt om i landet.

– Det gick väldigt bra och vårvintern 1986 körde jag Nyhammarsrundan och var klassvinnare, så då var det dags att börja planera för sommarsäsongen, men jag fick annat att tänka på, konstaterar Bengt Norberg.

Det som hände var att den verkstad han hade blev lågornas rov i en brand och allt förstördes som han hade som var hans försörjning, bilen klarade sig tack vare att han ställt den utanför lokalen.

– Jag klarade mig genom att låna lokaler runt om i bygden där jag kunde vara och och till sist köpte jag den gamla OK-macken i Nyhammar och kunde börja bygga upp en ny verksamhet, berättar Bengt Norberg.

Alla pengar och all energi gick då till att bygga upp den nya verksamheten och planerna på en rallykarriär hamnade allt längre ner i skrivbordet. Andra intressen och familj kom in i bilden och rallyplanerna var i stort sett förintade, men längst in fanns dock drömmen kvar.

– Jag har under flera år pratat om att jag skulle vilja ha en gammal rallybil och kunna åka lite historiska tävlingar, men för det mesta har det slutat med det, men livet ser helt annorlunda ut idag, jag har det hyggligt och skulle kunna förverkliga drömmen, konstaterar Bengt Norberg.

Han har under senaste året följt marknaden för att se hur landet ligger, dels var priserna är och vilket utbud av bilar det finns.

– Jag vill ha en Ford Escort av den senare serien och dessutom ska den var godkänd för historiska tävlingar, dessutom ska den har bästa drivlinan som finns, men skulle jag köpa en sådan färdig bil handlar det om otroligt mycket pengar, så jag har fått titta på andra lösningar.

Han fick till slut fatt i en bil, som var bra, men inte särskilt iögonfallande, vilken han köpte loss till en skapligt pris. Problemet var att den var färdig, men inte för Appendix K, som den historiska klassen officiellt kallas, utan en modernare klassning som heter Grupp H. Skillnaden är att i Appendix K får man inte använda annat än sådant som var godkänt mellan 1975 och 1981, i Grupp H är det modernare grejer som är godkänt, det handlar bland annat om växellådor, motorer, bakaxlar, hjulupphängning och en rad andra detaljer.

– Eftersom den bara behövde snyggas till, så kunde den vara bra att börja med för att komma igång med körningen och det är redan klart att jag ska vara föråkare i ett par tävlingar i vinter, Bergslagsrallyt och Masnatta, poängterar Norberg.

Men det som är drömmen är naturligtvis att få igång den historiska bilen och där blev lösningen att köpa en tom kaross, men som har gått som tävlingsbil. Så där har jakten börjat på bakaxlar, växellåda, motor och hjulupphängning.

– Det är inte lätt, det som dyker upp är dyrt och försvinner direkt från nätet, men fördelen är att jag får hjälp att hitta grejer över hela världen, det som kommer att bli dyrast är motorn och det som gör det lite enklare är att det går att få tag i helt nya, men de kostar, suckar Bengt.

Motorn är lite speciell, eller rättare sagt mycket speciell. Den satt i en modell som hette RS1800 och har en 16-ventilsmotor på runt två liter. Dels tillverkades det få bilar från början och dels har de flesta hamnat i rallysvängen. Trösten är att det finns några företag i England som har en lite tillverkning av dessa och gjuter egna topplock. Konsekvens är att nästan alla motorer i dag är tillverkade på senare år.

– Det tillverkas hela karosser i England fortfarande och alla plåtar och annat finns nytillverkat, så i princip kan man bygga en hel Ford Escort, utan en pryl från Ford, poängterar Bengt.

Den bil han bygget för att köra historiska tävlingar med är lite av en strumpsticka, målsättningen är att senast 2022 ha den klar till start i historiska klassen i Svenska Rallyt.

Men återkomsten till rallyskogarna sker redan i januari, när Bengt ska vara föråkare i Masrallyt, sedan i Bergslagsrallyt i februari. Med sig i bilen har han Esko Junttila, som har åkte med Mats Myrsell i historiska EM och vunnit flera gånger.

– Det känns bra att ha någon med som har lite färskare rutiner än vad jag har, summerar Bengt Norberg.