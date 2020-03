Unghästen från Romme körde hem 300 000 kronor

SOLVALLA. Joakim Elfving-tränade Clockwork har inlett karriären bra och under lördagen vann hon en avdelning i Margaretas Tidiga Unghästserie på fina 1.14,5a/2 140 meter. Ulf Eriksson satt i sulkyn bakom Elfvings auktionsköp och gav henne ett fint lopp i andra ytter i ett lopp som kördes i högt tempo. Hon klarade dessutom en trång situation efter 600 meter. I sista kurvan kom attacken och hon avgjorde knappt men säkert i loppet med 300 000 kronor till vinnaren. Leif Witasps Chablis Ribb var andrahandsfavorit i loppet och fick en bra start men blev kvar utvändigt ledaren och Leif valde att backa ner i tredje inner och hon fick chansen för sent och gick i mål med krafter kvar.

Mats Persson