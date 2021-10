Unika anläggningen i nationalarenan invigdes med kätting och vinkelslip

Ihållande regn och låga temperaturer skapade inte de bästa förutsättningarna för en utomhusarena, ändå dök fler än väntat upp till söndagens invigning av Kläppen arena.

Besökarna bjöds in till att gratis testa alla hopp-parkens attraktioner och det fanns även möjlighet att kolla in världens bästa freeski- och snowboardåkare, när de tog sig an spektakulära hopp i den stora airbagen.

Hela dagen fanns också chans att bygga sin egen drömpark i lera. De som deltog hade chans att vinna fina priser från landslagsåkarna.

Träningsanläggningen med den gigantiska airbagen har tillkommit tack vare ett samarbete mellan Svenska Skidförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet, Sälens IF och Kläppen Ski Resort.

Förutom själva luftkudden och dess hopptorn med två ramper i olika höjd, rymmer området även en trampolinpark och skateboardramper.

– Den här anläggningen har ingen motsvarighet i norra Europa. Under sommaren och hösten har landslag från flera olika länder kommit till Kläppen för att ta del av de här lättillgängliga träningsmöjligheterna. Det fina är att de fungerar både för nybörjare och för landslagsåkare, säger Gustav Eriksson.

FAKTA

Höga tornet är 17 meter högt och har en total fallhöjd på 37,5 meter.

Landningskudden är 22 meter bred och 48 meter lång. Den innehåller 2 200 kubikmeter luft (motsvarande 2 200 000 liter eller 13 000 badkar).