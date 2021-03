Uppgifter: Mora värvar duo från rivalerna

Under fredagskvällen väntar den tredje matchen mellan Mora och Björklöven i slutspelet. Inför matchen har båda lagen varsin seger.

Samtidigt rustar Mora inför nästa säsongen. Nu uppger Expressen att klubben redan är överens om Kristianstads Kalle Miketinac som nyligen bidrog till att rädda kvar KIK i Hockeyallsvenskan.

21-åringen svarade totalt för 25 poäng, sex mål och 19 assist, på 43 grundseriematcher.

Expressen uppger även att Mora kommer plocka in Tingsryds målvakt Andreas Ljunggren. 25-åringen har spelat för Taif under de senaste fyra säsongerna och har under den här säsongen vaktat målet under 32 matcher.

– Jag har inga kommenterar till det. Vi har fullt fokus på slutspelet där vi vill gå så långt som möjligt, säger Moras klubbdirektör Peter Hermodsson.