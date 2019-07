Upproret som ledde till kamp även i Sverige - "Stonewall har lagt grund för många av de hbtq-rättigheter vi har idag"

Bosse Réen sitter i eftermiddagssolen på sin terrass i Falun med en cigarett i ena handen och utskrifter om "homosexuella kamper och engagemang" som han deltagit i, i andra handen.

– De sa att homosexualitet var smittsamt, men vem som smittade mig, det vet jag inte, säger Bosse och skrattar efter att vi har hälsat.

Det har gått 50 år sedan Stonewall-upproret i New York, där hbtq-personer efter långvariga trakasserier från samhället och polisväsendet fick nog. Upproret som pågick under flera dagar ledde till demonstrationer och stödgrupper för drabbade hbtq-personer och har setts som en föregångare till organisering världen över för hbtq-personers rättigheter.

– Jag var bara 16 år vid Stonewallupproret och hade ännu inte kommit ut som homosexuell, men det var en stark händelse som blev känd i hela världen och ledde till att den yngre generationen började säga ifrån. De som var öppet homosexuella under den tiden blev ofta trakasserade av polisen även här i Sverige, säger Bosse.

Då sågs vi fortfarande som sjuka

Bosse kom till Falun 1986. Innan dess bodde han i Göteborg med sin Lennart som avled i cancer strax innan flytten.

– Då sågs vi fortfarande som sjuka. Två män fick inte skriva sig på samma hyreskontrakt så jag var tvungen att skriva mig som inneboende för att vi skulle få bo tillsammans. Två kvinnor däremot kunde skriva sig tillsammans, de sågs då som "två ogifta väninnor".

Bosse har varit aktiv i RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, under nästan hela den tid han levt som öppet homosexuell. Han berättar om att det var interna splittringar i organisationen under början av 70-talet, att den yngre generationen ville ut och demonstrera för att skapa förändring i samhället, medan de äldre medlemmarna ofta var för rädda.

– Vi var tvungna att komma ut för att visa vad vi ville, pengar som vi hade i organisationen "försvann till gardiner", men vi ville inte längre smyga, berättar Bosse.

Bosse förklarar dock att han förstår varför många av de äldre var rädda, de blev ofta mentalsjukskrivna och skulle botas med kallbad och lobotomi. Poliserna under 70-talet sa att "de fick skylla sig själva" när Bosse eller någon av hans vänner drabbades av våldsamma trakasserier.

– En bekant som var intagen på Säter mentalsjukhus och blev utsatt för kallbadsbotgöring vågar fortfarande inte tala öppet om dessa frågor idag, säger Bosse.

Den 19e oktober 1979 var en helig dag

Demonstrationerna under 60- och 70-talet växte och spreds i hela landet. 10 år efter Stonewall-upproren, en måndag i april 1979 så sjukskrev sig 1500 homosexuella, inklusive Bosse som under den tiden arbetade på ett glasmästeri i Göteborg.

Upproret skapade kalabalik hos försäkringskassan, radio och press reagerade och politikerna tvingades ta frågan på allvar. Socialstyrelsen satte igång en utredning och i oktober 1979 så blev homosexuella till slut friskförklarade.

– ­ Den 19e oktober 1979 var en helig dag för oss, jag ser fram emot att fira 40-års dagen i år, säger Bosse.

Bosse börjar beskriva hur han vill anordna en tillställning för detta datum men avbryter sig själv i en mening och säger att han vill berätta om en fest som han minns i Göteborg runt samma tidsperiod.

– Jag och Lennart var nyförälskade. Sonya Hedenbratt som var en stor jazzsångerska under den tiden sjöng och helt plötsligt kom hon fram till vårt bord. "Jag har sett er under kvällen och ni verkar vara så förälskade så det skriker om det" sa hon till oss. Hon ville tillägna en låt till oss och krävde att vi dansade till den. Så vi dansade inför alla gäster till "The nearness of you". Det var jättefint, säger Bosse och ler.

Efter det kom en jobbig tid, berättar Bosse.

Jag fick en snyting på en demonstration

– Vi hade hela samhället emot oss. Det var många yrken som var förbjudna för oss. Man fick inte vara läkare, lärare, idrottsledare för att inte tala om präster som fortfarande inte är tillåtet av frikyrkor i många orter. Den första homosexuella biskopen i distriktet Dalarna och Västmanland blev tillsatt år 2015, säger Bosse.

Vardagen var ibland också våldsam. Både nazister och andra grupperingar tyckte att demonstrationerna för hbtq-rättigheter var provocerande.

– Jag minns bland annat ett tillfälle när jag fick en snyting på en demonstration från en känd skådespelares fru, skådespelaren själv stod bredvid och applåderade, säger Bosse.

Det fanns en sjuklig avvikelse som barnen skulle akta sig för - när man blev förälskad i någon av samma kön

Bosse kom ut som homosexuell när han var 18 år.

– Jag grubblade och grubblade över hur jag skulle berätta för mina föräldrar men en dag slank det ut av sig självt. "Är du förälskad Bosse" minns jag att min pappa frågade när jag tankspritt petade i maten. "Ja, jag är jätteförälskad i Mats"

Familjen accepterade Bosse, eller snarare tolererade, med förebråelsen att inte berätta något för de mer konservativa farföräldrarna.

Redan i grundskolan i Gnosjö, Småland visste Bosse om att han var homosexuell. Han blev förälskad i killar "medan andra förstås bara blev förälskade i tjejer". Han minns en lektion som var en dåtidens motsvarighet till sexualkunskap. Läraren berättade hur barn blev till och förklarade även att det fanns en sjuklig avvikelse som barnen skulle akta sig för - när man blev förälskad i någon av samma kön.

– Just då var jag jättetänd på en kille i parallellklassen. Tänk dig, att som 15-åring få höra att man är psykisk störd, säger Bosse.

I "hallelujadeltat" blev vi väldigt utsatta av frireligiösa grupper

Bosse flyttade hemifrån när han var 19 år och lämnade därmed den lilla småländska byn, för att upptäcka en större stad - Jönköping. Där skulle han däremot få det svårt att leva öppet som homosexuell.

– I "hallelujadeltat" blev vi väldigt utsatta av frireligiösa grupper. Men jag hade hittat en grupp vänner och det var skönt att veta att det fanns fler som jag.

Det skulle dröja ända tills 2009 innan den första prideparaden i Jönköping.

– Vi gamlingar samlades då igen, grät och firade, bland annat med Mian Lodalen som också är därifrån.

Bosse har engagerat sig i många orättvisor mot hbtq-personer under åren och som han menar varit en stolt och jämlik kamp för både kvinnor och män som kämpade mot samma mål.

– Vi demonstrerade nästan varje helg och var med i de första Pride-paraderna 1975 i Stockholm och i Göteborg med 300 respektive 150 deltagare. Jag var även engagerad i homosexuella socialister, en grupp i vänsterpartiet som fortfarande existerar.

Demonstrationerna kunde till exempel handla om att det i lagboken stod att sexuell debut var tillåten från 15 år för heterosexuella och 18 år för homosexuella vilket ändrades 1978.

– Trots att Jörn Svensson, "en av våra husgudar" redan 1962 motionerade för äktenskap för homosexuella var det inte först än år 1995 som det gick igenom, säger Bosse.

Orättvisorna handlade också om det sociala utanförskapet och ständiga trakasserier från allmänheten. När Lennart låg på sjukhuset så fick Bosse inte komma och hälsa på honom för Lennarts föräldrar. De menade att det var Bosse som förlett Lennart in i homosexualiteten. Bosse var också förbjuden att närvara vid begravningen.

– Men jag ser fortfarande till att vänner varje år sätter blommor vid hans grav i Linköping från mig, säger Bosse.

Efter Lennarts bortgång, så var Bosse tillfälligt bostadslös och blev övertalad av vänner att flytta till Falun där han fick arbete som undersköterska på lasarettet.

Hjälp, var har jag hamnat nu?

– Det fanns ett enda träffställe i Falun där man var tvungen att vara medlem för att komma in. Stugan var alltid låst med fördragna gardiner. Jag tänkte att hjälp, var har jag hamnat nu – det är som att komma tillbaka till 1950-talet.

Det var länge svårt att vara öppet homosexuell i Dalarna. Det var knappt någon som vågade fram till 1990-talet.

– Det var en svår tid. Men jag träffade en ny kärlek i Falun och skapade ett liv här, säger Bosse.

Det är fortfarande många platser i världen inklusive i USA där upproren började, som inskränker på hbtq-personers rättigheter. Homosexualitet är förbjudet i 70 länder i världen med dödsstraff i 6 länder.

– Det är även många barn och ungdomar i Sverige idag som inte klarar av sin homosexualitet. Det händer fortfarande att folk tar livet av sig, säger Bosse.

RFSL arbetar med att stötta dessa individer. Det finns fortfarande utanförskap och diskriminering i samhället mot hbtq-personer, menar Bosse.

– På arbetsintervjuer kan de till exempel ibland fråga om sexuell läggning, då brukar jag ställa motfrågan om det stör och vad det är som stör, säger Bosse.

Idag fokuserar Bosse främst på frågor om hbtq-flyktingar som han menar är en extra utsatt grupp i samhället.

– Dessa grupper diskrimineras ofta både på grund av att de är flyktingar och för att de har en annorlunda sexualitet än normen, säger Bosse.

Det händer fortfarande att nazist-grupper försöker stoppa Pride-parader och andra hbtq-demonstrationer. Bosse berättar även om hur han själv blivit misshandlad för ett par år sedan, och hur hans Prideflagga blivit stulen ett flertal gånger.

Det är ju en enorm skillnad från förr

– Men det är ju en enorm skillnad från förr. Det finns till exempel en grupp med stolta föräldrar i RFSL Dalarna. Vi får bli föräldrar idag, något som var otänkbart på 70-talet. Det var i fjol 25 000 deltagare på Pride i Göteborg och 6000 här i Falun. Vi äldre fattade ingenting. Det är svårt att förstå hur stort allt har blivit - från 150 till 25 000 deltagare. Stonewall har lagt grund för många av de hbtq-rättigheter vi har idag, menar Bosse.

Bosse känner också en stolthet för dagens unga, som vågar, kan och får vara sig själva.

– De vågar till och med gå hand i hand på gatorna, det gjorde aldrig vi, berättar han.

Bosse erkänner dock att det till viss del är tack vare hans generation som det är möjligt att unga kan vara öppna i sin sexuella läggning och identitet.

– Ibland efter föreläsningar som jag gjort så kan det komma fram personer som tackar för det vi gjort. Det känns väldigt fint.