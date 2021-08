Uppvisning av Scott Kin Lindblom i SM – vann samtliga heat: "En milstolpe i mitt liv"

Under det senaste halvåret har han deltagit i flera tävlingar i WSK (World Series of Karting) på italienska banor. I förra veckan var det dags att träda in i J60-klassen (Junior 60) i karting-SM för Scott Kin Lindblom från Borlänge.

Föraren, som har en bakgrund i Borlänge Motorklubb, hade inlett den svenska säsongen på ett övertygande sätt. Scott gick segrande ur tävlingar i Borås, Järfälla och Jönköping, och visade god form inför det stundande Svenska mästerskapet på Rörken Ring i Uppsala.

I början av förra veckan inleddes mästerskapet med fria träningar. Scott, som i dag tävlar för Stockholmsbaserade SODA-teamet med pappa Jan som mekaniker, imponerade återigen och var snabbast på testerna.

Därefter tog talangen pole position inför mästerskapets inledande heat, vilket Scott vann med snabbaste varv. Borlängesonen fortsatte sedan i pole position under fredagens tävlingar, där han återigen gick segrande ur heat två och tre med snabbaste varv. Förfinalen gick i samma mönster.

Inför finalen blev Uppsalavädret sämre och det började regna. Arrangören utlyste av den anledningen "wet-race", där alla förare måste köra med regndäck – vilket försvårar åkningen. Under tävlingarna i WSK har dock Scott visat att han är väldigt snabb på blött väglag.

Scott Kin Lindblom startade finalen från pole position, men inledde körningen lite trevande. På varv två blev han omkörd. Det kom att dröja ytterligare ett varv innan Borlängeföraren återtog förstaplatsen – men därefter gick det undan.

Scott utökade sin ledning under loppets gång och körde imponerande en halvsekund snabbare per varv än tvåan Elliot Kaczynski, Ward Racing, och trean Oliver Kinnmark, Parolin Danmark. Till slut vann Scott Kin Lindblom finalen och gick i mål drygt fyra sekunder före andraplacerade Elliot Kaczynski.

Hur känns det att vara svensk mästare i karting?

– Superskoj, största målet för 2021 är avklarat och en milstolpe i mitt liv, säger guldmedaljören Scott Kin Lindblom.

Men den store kartingtalangen nöjer sig inte där. Nu blickar han framåt mot nya utmaningar.

– Jag skall köra några tävlingar här hemma, sedan skall jag testa för några team i Italien, samt köra WSK Open Cup och WSK Final Cup i höst i Italien, avslutar Scott.