Urladdningen – Brage körde över Vasalund i måstematchen

Kort om matchen

Extremt mycket stod på spel när Brage och Vasalund äntrade Borlänge Energi Arena Domnarvsvallen på torsdagskvällen.

Förloraren i matchen skulle cementeras som tabelljumbo och på förhand var det upplagt för ett ordentligt ångestdrama mellan två lag som slåss för sin överlevnad.

Särskilt mycket ångest såg dock inte Brage ut att vara drabbat av och det syntes relativt tidigt att det Vasalund skulle få en jobbig kväll.

Och så blev det, minst sagt. Redan i den fjärde minuten avlossade Leonard Pllana stora kanonen och skickade in bollen bakom en hjälplös Radu Mitu i VIF-målet.

Tre minuter senare small det igen. Återigen var Leonard Pllana involverad då han stod för inspelet till Anton Lundin som sköt direkt.

Smack – ribba in och Vasalund var redan där och då mer eller mindre ett sänkt lag.

En målexpolosion som tydligt gav Brage ytterligare självförtroende och faktum är att Brage var klart närmare att ytterligare utöka sin ledning, snarare än att ett ganska blekt Vasalund skulle reducera i den första halvleken.

Om hoppet hos gästerna fortsatt levde så såg Brage till att släcka det fullständigt bara någon minut in i den andra akten.

Filip Sjöberg, som ersatte Anton Lundin i paus, levererade bollen till Robbin Sellin som petade den vidare till Seth Kanteh Hellberg som dundrade in bollen från nära håll.

Bragedominansen fortsatte, Vasalund såg långa stunder ut att spela med huvudet under armen, och sett till de chanser som de grönvita skapade så kunde, och borde nog, den här matchen ha slutat med än större siffror.

Bragemålvakten, Adrian Engdahl, tvingades visserligen till ett par fina ingripanden under de sista fyrtiofem minuterna, men totalt sett var tillställningen Brages från början till slut.

Tre ytterst viktiga poäng inkasserades därmed, vilket tog Brage upp på tolfte plats i tabellen.

Matchens bäste Bragespelare

Oj, vad många som aspirerar här idag. Men Leo Pllana kniper utmärkelsen, då han, totalt sett, var det enskilt största hotet mot motståndarmålet. Hans 1–0 osade klass och blev dessutom förlösande för Brages kross. I övrigt glödhet och inblandad i ytterligare en handfull chanser. Borde nog ha satt något ytterligare mål.

Matchens mål

Visst var Pllanas 1–0 vackert, men å andra sidan har man vant sig vid att skyttekungen curlar in den där typen av bollar. Och faktiskt var Anton Lundins fullträff strax därpå ännu delikatare. Inspelet från Pllana var perfekt, det svåra volleyskottet perfekt avvägt och att bollen spektakulärt nog dessutom gick in via ribban gjorde hela anrättningen till ett grönvitt litet konstverk.

Matchens återkomst

Visst, resultatet var säkert det skönaste för väldigt många denna septemberkväll. Men när fina 2 400 personer åter var på plats på Vallens läktare, så uppstod en magi som vi inte fått varken se eller känna på väldigt länge. Idrott är bäst live. Med publik. Därom råder inga som helst tvivel.

Matchens legendar

Evert Mellström. Mer behöver väl egentligen inte sägas. Den nyblivne nittioåringen hedrades strax innan avspark genom att få västra läktaren namngiven efter sig. Helt rätt beslut, givetvis och en fin gest av Brage efter nästan 60 års trogen grönvit tjänst. Vackert, var ordet.

Matchfakta – Superettan

IK Brage–Vasalunds IF 3–0 (2–0)

Målen: 1–0( 4) Leonard Pllana, 2–0 (7) Anton Lundin, 3–0 (46) Seth Kanteh Hellberg.

Varningar, IKB: Niklas Söderberg , VIF: Kebba Ceesay, Radu Mitu, Daniel Söderberg

Domare: Joakim Östling

Publik: 2469

Laget: Adrian Engdahl – Moses Makasi, Alexander Zetterström, Mattias Liljestrand, Pontus Hindrikes – Robbin Sellin, Seth Hellberg(81), Adil Titi, Anton Lundin (46) – Leonard Pllana(85), Niklas Söderberg(81) Ersättare: Douglas Karlberg(85), Joakim Persson(81), Andre Reinholdsson(81), Nicolas Danras, Filip Sjöberg (46), Viktor Frodig, Axel Sjöberg