Utbytt efter första perioden – Melins ord om Brage: ”Känns lite för enkelt”

Leksands kräftgång i SHL fortsätter.

Under lördagskvällen åkte laget på deras femte förlust när Linköping segrade i Tegera arena med hela 5-2.

Redan i den första perioden hade hemmalaget släppt in tre mål. Alla kom till genom skott långt utifrån. Då fick Leksands tränare Roger Melin nog och bytte ut Axel Brage.

– Det var en tuff start för honom (Axel Brage) att släppa tre relativt enkla mål tycker jag. Det är ändå skott långt utifrån. Även om han var skymd på något känns det lite för enkelt för att det skulle kännas bra för honom så han får börja om en annan match i stället, säger han.

Vad hade ni för dialog?

– Ingen dialog alls. Jag sa bara att det var en tuff start för honom att han får börja om en annan match.

In kom i stället Janne Juvonen som fick se två puckar hitta nätmaskorna bakom honom. Men Melin tycker att han gör en godkänd insats.

– Han gör det han ska göra tycker jag. Broc Littles mål är inte så mycket att säga om. Han är väl okej tycker jag, absolut, säger Melin.

Janne Juvonen menar att hans insats var just okej.

– Jag är van att hoppa in från min tid i Finland. Då kunde man få hoppa in efter att en målvakt släppt in ett mål, säger han.

Juvonen fortsätter:

– Jag försökte hålla oss kvar i matchen. Jag hade ett par bra räddningar. men när deras två andra mål kom var matchen över, säger han.

Känner du dig trygg med dina backar?

– Jag försöker alltid vara redo oavsett situation. Om en back har pucken under kontroll är jag ändå redo. Men det är klart att misstag alltid händer.

Roger Melin menar att de tre första målen som Leksand släpper in i den första perioden tog död på deras energi.

– Första perioden är den enda jag är nöjd med egentligen. Offensivt var det bra, men defensivt ligger vi inte i skottlinjen. De gör tre mål från blålinjen. De målen tar död på oss. Det är ganska enkla mål som vi tappar energin i laget på.

Melin är även stenhård i sin kritik om hur hans lag presterade i den andra perioden.

– När vi ska reparera det i andra perioden så är det som att energin är slut. Den andra perioden är helt värdelös om jag ska vara ärlig, säger han.

Matchfakta – SHL

Leksands IF–Linköping HC 2–5 (2–3, 0–2, 0–0)

Första perioden: 1–0 (3.33) Oskar Lang (August Berg), 1–1 (5.05) Olle Lycksell, 1–2 (10.06) Adam Ginning (Olle Lycksell, Filip Karlsson), 2–2 (11.37) Marek Hrivik (straff), 2–3 (17.44) Max Lindroth (Olle Lycksell, Henrik Törnqvist).

Andra perioden: 2–4 (5.44) Andrew Gordon (Jaakko Rissanen, Jonas Holös) spel fem mot fyra, 2–5 (17.45) Broc Little.

Skott: 27–28 (12–12, 9–12, 6–4).

Utvisningar, LIF: André Hult 2, Mattias Ritola 2, Sebastian Wännström 2. LHC: Eddie Larsson 2, Broc Little 2, Anton Mylläri 2.

Domare: Marcus Linde, Johan Nordlöf.

Publik: 5 581.

Laget:

Målvakter:

Janne Juvonen, Axel Brage

Backpar:

Lucas Nordsäter – August Berg

Mattias Göransson – Johan Fransson

Calle Själin – Filip Johansson

Alexander Lundqvist

Kedjor:

Martin Karlsson – Linus Persson – Jon Knuts

Oskar Lang – Marek Hrivik – Sebastian Wännström

Mattias Ritola – Patrik Zackrisson – Daniel Olsson-Trkulja

David Rundqvist – André Hult – Thomas Valkvae-Olsen

Fredrik Forsberg