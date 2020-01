Utmattning kan vara en början på ME: "Vi tappar patienter i väntan på mirakellösningar”

ME/CFS är en sjukdom där patienten lider av kronisk trötthet och har symptom som exempelvis yrsel, ljud- och ljuskänslighet, smärta i huvud och kropp. Vanligt för ME är att en ansträngning i vardagen kan förvärra symptomen och patienten förlorar ännu mer energi.

Utmattning har liknande symptom men går att läka ifrån, medan mysteriet med ME och varför patienten aldrig blir frisk, ännu är olöst.

Enligt Indre Bileviciute-Ljungar startas oftast utmattning från en infektion eller upprepade infektioner efter varandra, där de byggs upp successivt.

– Vissa utvecklar det efter att de exempelvis blivit utmattade och inte blir återställda, medan andra kanske har haft sjukdomar eller tillstånd som gjort att de mått sämre i kroppen men ändå kunnat fungera i många år. En ny påfrestning kan utlösa ett kroniskt trötthetssyndrom, säger Indre Bileviciute-Ljungar, överläkare i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring.

Indre Bileviciute-Ljungar har tidigare varit verksam vid ME/CFS-projektet på Danderyds Universitetssjukhus Stockholm och ME/CFS-mottagning, smärt- och rehabcentrum på Universitetssjukhuset i Linköping. Numera jobbar hon på smärt- och utmattningsrehab på St. Görans sjukhus i Stockholm. Hon har studerat ME/CFS i flera år och menar att läkare inom vården besitter för lite kunskap inom området i dag.

– Jag upplever att många läkare särskilt inom primärvården har skaffat för liten bild och ger en diagnos om ME för sent. Utmattningssyndromsdiagnos kan däremot ges för snabbt utan att patienten ens haft så kallade yttre stressorer, exempelvis efter att patienter haft en infektion och sedan mår dåligt.

Samtidigt påpekar hon att många läkare har större kännedom kring utmattning än om ME.

– Det kan ju ha med kliniska förenklingar att göra eller att man har haft en och samma patient under flera år där man ser att personen mår ännu sämre och kanske blir sjukskriven. Läkaren kanske blir desperat och hittar ingenting som gör patienten bättre. Då är det en ganska enkel utväg att sätta diagnosen utmattningssyndrom.

Men även om man fastställer en diagnos om utmattning, skulle det fortfarande kunna handla om ME.

– Ett kroniskt trötthetssyndrom kan vara svårt att se och därför tror jag att många läkare sätter denna diagnos för sent. Det är en av anledningarna till att vi behöver mer kunskap, utbildning och forskning inom utmattning och ME. Den ena överlappar eller går in i den andra. Det är snarare en fråga om: "när slutar jag kalla patienten utmattad och ger den diagnos på kroniskt trötthetssyndrom?".

I dag är forskningen och utbildningen inom ME och utmattning bristfällig, trots att Sverige har kommit längst med att diagnostisera utmattning.

– Det här måste uppmärksammas mer. Det är viktigt att poängtera att det bara är vi i Sverige som har tydliga kriterier för utmattningssyndrom och ställer diagnosen. Det finns inte utomlands i samma utsträckning. Men däremot behövs mer forskning om ME, där är vi inte i hamn än.

– I dag krävs det nästan att patienten har varit utmattad en lång tid innan man kan fastställa att det är ME. Det gäller inte alla patienter, men om man är duktig på att upptäcka ME så kan man spara mycket kraft åt patienten, vården och sig själv som läkare.

Kan man bota ME?

– Nej det går inte att bota, men vi kan göra en hel del för att underlätta symptomen och öka livskvalitén. Man måste prova olika behandlings- och rehabiliteringsmetoder för att skapa evidens och inte vänta på evidens som kan dröja i många år. Vi tappar patienter i väntan på ”mirakellösningar”. Vi behandlar redan många sjukdomar trots att det inte finns tillräckligt med evidens.

– Men det är en helhetsbedömning som gäller för att lista ut om det är ME. Man kan också prova en behandling eller rehabilitering mot utmattningssyndrom och se hur patienten svarar.

