Utredningen om närakut: Tusentals kan få vård i Ludvika och slippa åka till Falun

Här är några av de patientgrupper som anses kunna erbjudas vård på en närakut:

► Patienter med lunginflammationer eller njurbäckeninflammationer.

► Äldre patienter med nedsatt allmäntillstånd och oklara orsaker till besvären.

► Patienter med behov av upprepad smärtstillning på grund av exempelvis njursten eller gallsten.

► Patienter med okomplicerade frakturer som behöver opereras men inte akut. Skulle kunna läggas in maximalt ett dygn i Ludvika innan de förs till Falun för operation.

► Patienter med enklare frakturer och stukningar skulle kunna få vård i Ludvika.

Enligt utredningen skulle antalet årliga besök på akuten i Falun av patienter från Västerbergslagen kunna minska med 5 000 – 7 000. Det vore i så fall en mycket stor del, eller nästan samtliga, som söker vård på Faluakuten.

2018 var det enligt utredningen nästan 7 000 patientbesök från Västerbergslagen på akuten i Falun och en stor del kom på grund av buk- eller bröstsmärtor. Antalet har ökat kraftigt de senaste åren; 2015 var det drygt 5 500 besök från Västerbergslagen.

Kostnaden för en närakut med röntgen som är öppen dygnet runt i nuvarande jourmottagningens lokaler beräknas till 7,6 miljoner kronor per år. Utredarna anser dessutom att mobila teamet måste byggas ut så att det även är bemannat under helgerna, vilket uppges kosta 2,5 miljoner per år.

Inrättandet av en närakut antas ha en ”uppstarttid” på cirka två år, för rekrytering av fast personal. Till att börja med ska det finnas två läkartjänster på dagtid och man utgår från att timanställda läkare kan bemanna kvälls- och nattetid under uppbyggnadsfasen.

Att rekrytera sjuksköterskor förmodas inte bli något större problem. Men, heter det i utredningen ”läkarrekryteringen är en akilleshäl när det gäller att lyckas med uppdraget i Västerbergslagen, för att få en bra uppstart och säkerställa en hållbar lösning”.

Det var den nya politiska majoriteten i Region Dalarna, tidigare landstinget, som den 11 mars gav tjänstemän i uppdrag att utreda möjligheterna till förstärkt akutsjukvård i Västerbergslagen.

Akutmottagningen i Ludvika lades ned sommaren 2011 av besparingsskäl och ersattes från den 20 juni det året av jourmottagningen. Den mottagningen är öppen dygnet runt och tar emot patienter med enklare åkommor.

Tidningen sökte under tisdagskvällen regionrådet Ulf Berg (M) för kommentarer, men ännu vd 19.30-tiden satt han i möte och hade inte möjlighet att ge några kommentarer.