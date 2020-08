Utställning om diskriminering – Martin från Djurås: "Jag har lärt mig att inte ta skit"

Martin Larsson flyttade hem till Djurås i april då corona-pandemin slog till och han förlorade sitt jobb i Stockholm. Han är homosexuell, och har haft turen att inte bli diskriminerad.

–Det är kanske ganska unikt att jag inte blivit diskriminerad och har därför inte funderat mycket på det. Jag är så mycket mer än min sexuella läggning, säger Martin.

Hjälp finns att få

På Rättighetscentrum i Dalarna kan de som blivit diskriminerade anmäla och få hjälp. Utställningen förklarar de sju olika diskrimineringsgrunderna enligt svensk lag: sexuell läggning, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

–Det är viktigt att förstå vad diskriminering är. Ibland vet personerna inte om att de blivit utsatta. Det är allvarligt, säger Maja Sköld, jurist på Rättighetscentrum Dalarna.

Ökade anmälningar

Utställningen är utformad för att skapa eftertanke mer än att få information. På tidigare ställen den varit på har responsen varit positiv. Den har skapat diskussion och gett återkoppling till Rättighetscentrum med fler anmälningar.

Under första halvåret 2020 har det kommit in 1277 stycken anmälningar om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Flest anmälningar är gjorda på grunderna funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet. 26 anmälningar rör sexuell läggning.

Enligt Clas Lundstedt på DO är det svårt att säga med statistik hur omfattande diskrimineringen är.

– Inte alla anmäler den diskriminering de har utsatts för och dessutom kan yttre faktorer påverka viljan och benägenheten att anmäla. Till exempel kan vi se att när en fråga uppmärksammas i media så bidrar det i vissa fall till att antalet anmälningar ökar, säger Clas Lundstedt.

Wake-up call

Martin Larsson kände inte till att utställningen fanns i Djurås än.

– Jag kommer besöka utställningen. Det verkar vara en väldigt informativ utställning som väcker frågor om hur man själv agerar i vissa situationer, vad man säger och hur man säger dem. Det kan bli ett behövande wake-up call för många. Att man inte kan säga och skämta om vad som helst utan man behöver veta vart gränsen går, säger Martin.

Pride tåg i Djurås

Idag, lördag, skulle Stockholm Pride-parad gått av stapeln. Men på grund av corona-pandemin blir den virtuell i år. På Martins födelsedagsfest här i juli hade han temat Pride, och gjorde sin egna lilla parad i Djurås.

– Jag tycker att det är kul att uppmärksamma när det är så litet här. Alla som var på festen är accepterande. Det kvittar väl vem man träffar eller går i säng med, vi firar kärlek och that´s it, säger Martin.