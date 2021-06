V75-dubbel till Westholm

BODEN. I klass l-försöket visade William Ekberg körkonst när han lotsade fram Silver Bullit till seger i ett lopp med fyra hästar på linjen när man skar mållinjen. Tredje inner, fjärde inner, tredje ytter och tredje inner, var Williams positioner innan han hitta lucka invändigt sista 10 och fick Silver bullit att växla tempo och hinna dit till seger på 1.13,6/2 14 meter.

Lite enklare var var för Erik Adielsson bakom Guli Rubin i kallblodsloppet. Från sjätte ytter blev han framdragen av Guli Roy och när han vred på själv 300 kvar så bet det bra en bit ute i banan till seger på 1.25,1/2 160 meter.

Mats Persson