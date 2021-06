Vaccinturismen försvårar vaccinationsarbetet i länet: "Nu tvingas vi skjuta på starten för 18 plus"

Minst var tionde vaccinationstid har bokats av personer som inte är folkbokförda i Dalarna, visar preliminär data. Befolkningsunderlaget styr antal vaccindoser som ett län får. Antalet vaccinationstider styrs därefter av den aktuella tillgången på vaccin och hur många som bokar in sig:

– Vi kommer att sakna vaccin till Dalarnas befolkning om för många utomlänspersoner väljer att boka in sig här. Vaccinturismen försenar ett snabbt och välplanerat vaccinationsarbete i Dalarna. Nu tvingas vi skjuta på starten för 18 plus. Vi följer utvecklingen dag för dag, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Just nu är det många som bokar in sig för vaccination mot covid-19 i Dalarna, cirka 65 procent av alla i gruppen 30 till 59 år har bokat in sig för vaccination eller är redan vaccinerade med dos 1. Vilket gjort att vaccinationstiderna tagit slut på vissa orter (vaccinationsplatser):

– Hittar du ingen ledig tid på din ort kan du boka in dig på närmsta vaccinationsplats som har lediga vaccinationstider, säger Olof Ehrs, vaccinsamordnare.

FAKTA: Så många är vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

➤ Så många har fått en första dos: 125 342*

➤ Varav 62 156* har fått en andra dos också

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.

FAKTA: Aktuellt gällande vaccination mot covid-19:

➤ Personer från 30 år och uppåt vaccineras just nu