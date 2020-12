Vädjar till föräldrar att hålla barn hemma från förskolan: "Bemanningsläget är så ansträngt på grund av pandemin"

Regeln om 15 timmar innebär att kommunen måste erbjuda förskola till barn från och med ett års ålder om föräldrarna är lediga för vård av annat barn eller är arbetslösa. Barnet har rätt till förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Torbjörn Martinsson förklarar att kommunen gärna skulle anställa ett tiotal vikarier som kunde hoppa in nu när det saknas ordinarie personal.

– Pandemin slår dubbelt, dels är det fler som stannar hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och dels är det nog färre som vill ta vikariat av rädsla för att bli smittade. Man är rädd om sin hälsa, säger han.

För att underlätta för den personal som finns på förskolorna vädjar alltså kommunen att föräldrar med 15 timmars barn håller dessa hemma.

– Personalläget är så ansträngt att vi enskilda dagar tvingats att slå ihop avdelningar för att det ska fungera, säger Torbjörn Martinsson.

– Än så länge så har vi inte tvingats att stänga någon förskola men det är den yttersta möjligheten vi har att ta till om vi inte kan ha öppet, fortsätter han.

Vädjan om att hålla barnen hemma gäller till och med vecka två nästa år. Föräldrar som hörsammar vädjan kommer att kompenseras.

– De får tillbaka avgiften för den tid de håller barnen hemma, säger Torbjörn Martinsson.

För de föräldrar som inte väljer att hålla sina barn hemma händer ingenting.

– Det är vädjan från oss på kommunen, men de som av olika skäl ändå skickar sina barn till förskolan tar vi emot som planerat.

Malung-Sälens kommun har förskolor i Malung, Lima, Rörbäcksnäs och i Sälen och det arbetar ett nittiotal personer i verksamheten.

– Förutom sjukfrånvaro har personalen rätt till andra ledigheter och läget är ansträngt. Som tur verkar vår vädjan fått genomslag hos kommuninvånarna och de flesta med så kallade 15 timmarsbarn håller dem hemma, säger Torbjörn Martinsson.

– Hittills har vi klarat av att genomföra verksamheten och jag hoppas att vi kan fortsätta att ha öppet, fortsätter han.