Vågar sticka ut hakan – BHF-tränaren om målbilden och självförtroendet: "Vi är det bästa laget"

Fjolårssäsongen slutade med respass i playoff 2 efter en riktig plattmatch i den avgörande drabbningen mot Visby/Roma.

På söndag kliver Borlänge Hockey in i en ny och målsättningen, den är minst lika hög som då.

Borlängetränaren, Stefan Gustafsson, tippade på upptaktsträffen sitt eget lag som seriesegrare i Hockeyettan västra. Och tar man sig väl till Allettan, då finns ingen anledning att inte sikta så högt det bara går, resonerar Gustafsson.

– Har vi väl kommit dit och gjort jobbet där, då handlar det om att kvalificera sig till slutspelet. Och vad finns det för annat att sikta på än att vinna?, frågar sig Gustafsson och utvecklar:

– Lyckas man med sina delmål på resan så ser jag inte att man ska vara nöjd med att bara ha kommit till ett slutspel eller bara till ett allsvenskt kval. Då kan man lika gärna gå hela vägen.

Gustafsson var den enda tränaren som tippade sitt eget lag som segrare. Men det där självförtroendet grundar sig helt enkelt i hur verkligheten ser ut, menar han.

– Jag hade inte sagt så om inte jag kände att det var nåbart eller att gruppen inte skulle klara av det favorittrycket. Nånstans tycker jag att vi kommer klara av att leva under den pressen och prestera bättre under den. Det kommer göra att vi behöver prestera dag ut och dag in för att nå vårt mål. Och det kommer bli jättehårt. Men vi har ett högt mål i gruppen och det handlar att leva efter det i den dagliga verksamheten.

Är tippandet för mjäkigt från andra håll?

– Nej, de är ärliga och har sunda värderingar. Det är många rutinerade herrar på tränarsidan i den västra serien. Per Lundell, Appelgren, Pelle Gustafsson... ingen nämnd och ingen glömd. De vet vad de pratar om och står med fötterna på jorden och ser processen i sina grupper. Sen hoppas och tror ju alla nånstans att det ska falla väl ut och att man ska vara med i toppen. Vi vill det och jag tycker att vi ska vara det.

Och du vågar säga det.

– Ja... vi är det bästa laget, det tycker jag. Jag tycker att vi är det bästa laget på papperet och spelmässigt också. Så vi sätter ett högt mål, att vi ska vinna den här serien. Men det är inte vårt slutmål. Vinner vi den västra serien så kan vi inte stå och spruta champagne i omklädningsrummet. Det handlar om att ta nästa steg.

Finns det en revanschlusta efter fjolåret?

– Det tror jag absolut. Jag vet inte om jag skulle kalla det för det, men grabbarna skulle nog det. De ville ju spela längre och gå längre. Jag ser det mer som att vi har jäkla bra möjligheter att ta ett kliv till på vår resa. Snarare det än att jag är bitter eller taggad till tänderna för vi ska slå ut nån annan. Vi jobbar för att få en hundraprocentig prestation och en produkt som är hållbar över tid.

Efter en försäsong där man under ett par veckor tvingades stänga ned verksamheten på grund av covid-19-smitta i laget har man den senaste månaden kunnat börja foga samman de bitar som ska vara Borlänge Hockey i vinter på allvar.

Än är man dock inte där man vill vara, konstaterar BHF-tränaren.

– Nej, det tycker jag inte. Men det är inget som jag trodde att vi skulle vara heller. Vi tar det steg för steg och jobbar väldigt mycket med vårt tålamod i gruppen och ledarstaben. Vi ska göra nåt över tid och inte vara bäst nu.

Hur mycket påverkade situationen med covid-19?

– Det är klart att det varit svårt och det har påverkat mycket. Men nu när serien blev framflyttad så har vi ju egentligen inte tappat mer än en vanlig säsong så vi ska ändå ligga där vi ska.

– Men det har påverkat oss runtikring, vi har hittat ett nytt sätt att jobba och det har tagit lite tid. Och det har kanske tagit bort lite tid från saker som man brukar, och kanske bör, ha gjort i det här skedet. Samtidigt ligger vi någorlunda i fas, rent spelmässigt. Där är vi inte alls oroliga. Sen kommer det här vara ett levande dokument som vi ska jobba med under den här resan. Det är ingen färdig produkt den 4 oktober.