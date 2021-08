Väktare sätts in på Utmelandsskolan – ska öka tryggheten på skolgården: ”Varit extra uppmärksamma”

Måndagen den 23 augusti greps en man på Utmelandsskolans skolgård. Misstänkt för ringa narkotikabrott.

Detta gripande hade ingenting med skolans verksamhet att göra men man satte ändå in extra personal på skolgården under tisdag och onsdag.

Senare under veckan, under torsdagen, noterade skolans personal vid ett par olika tillfällen att det var personer på skolgården som var misstänkt drogpåverkade.

Därför tog skolan kontakt med polisen som hanterade situationen.

– Även om det inte handlat om något hot mot elever eller mot skolpersonal vill vi skapa trygghet och lugn, därför har vi varit extra uppmärksamma. Efter gårdagens händelser tar vi in väktare som en extra trygghetsåtgärd, meddelar Monica Gunnars Jareholm under fredagen via kommunens hemsida, rektor Utmelandsskolan/Ängsskolan och Utmelands förskola, som fortsätter:

– Alla elever ska kunna känna sig trygga och säkra när de är på skolan. Vi har även kontakt med polisen om detta.

Elever har fått information via sina klasslärare och föräldrar har blivit informerade via mail.