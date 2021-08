Våldtäkt som terrorvapen – finns det en våldtäktsman i varje man?

Hur ska man annars förklara att till synes normala män plötsligt är kapabla till dessa illdåd mot kvinnor, flickor och spädbarn. Ja alla åldrar förekommer enligt samlade vittnesmål från olika delar av världen.

Boken är en av de tyngsta jag läst. Då tänker jag inte på volymen, drygt 360 sidor, utan innehållet. Läsaren får en historisk genomgång av hur sexuellt våld mot kvinnor har använts i alla krig, och gör så ännu idag på olika håll.

Hon har intervjuat kvinnor i Europa, Asien, Afrika och Sydamerika där krig, oftast inbördeskrig, har skett och fortfarande sker. De är alla hemska vittnesbörder. Ordet hemska räcker egentligen inte till, så där står jag famlande efter ett lämpligt, tillräckligt starkt, ord.

Stundtals måste jag lägga boken ifrån mig, resa mig och andas djupa andetag, för att efter en stund upptäcka att livet omkring mig pågår som vanligt, på gott och ont.

Lite senare kan jag återvända till boken igen. De här berättelserna är svåra att ta sig igenom, ibland nästan omöjliga att läsa, men det är viktigt att bry sig och sprida budskapen vidare, för ingenting kommer att ändras utan rättvisa.

Historiskt finns belägg för att det alltid har sett ut så här i krig. I Fjärde Moseboken 31:17-19 står; Döda nu alla barn av manligt kön, och döda alla kvinnor som har haft samlag med en man. Men de flickor som inte har legat med någon man skall ni låta leva och behålla för egen del. Moses beordrade våldtäkt på 32000 oskulder i kriget mot midjaniterna ca 1000 f.kr. (!)

Jag har ofta förundrats över att så många läsare ser våldsamma, blodiga deckare som underhållning. Kanske går det att förklara med att de, trots allt, är fiktiva berättelser. Men ändå … trubbar inte våld av synen på rättvisa och empati? Men denna bok, blodig i överkant, kan definitivt inte läsas som underhållning. Utan som en viktig och upplysande reportagebok om krigens våldsamheter, och då i synnerhet mot kvinnor.

Våldtäkt är lika mycket ett vapen som en machete eller en kalasjnikov. Under de senaste åren har sekteristiska grupper runt om i världen använt våldtäkt som en medveten strategi, nästan ett massförstörelsevapen, inte bara för att förstöra människors värdighet och terrorisera samhällen utan för att utplåna vad de ser som rivaliserande etniska grupper eller icke troende. Dessa begås i massiv skala. Ändå är det ett krigsbrott som sällan utreds eller erkänns.

Just detta att de inte i domstolar, i de få ärenden som kommer upp, benämns för vad de är, våldtäkt, utan försvinner i termer som krigsbrott, terror och tortyr gör att kvinnorna inte tycker sig få riktig upprättelse.

Samma sak utgör det faktum att stater och regeringar som är ansvariga för grymheterna aldrig erkänner sina brott eller ber om förlåtelse. En till synes enkel sak som ett förlåt kan räcka långt för de drabbade. Varför är alla statsöverhuvuden så rädda för att visa en mjukare sida och erkänna tidigare fel?

Män med vapen känner sig macho och oövervinnerliga, men när de använder ett av de äldsta vapnen, nämligen våldtäkt, blir de en samling fega ynkryggar utan att själva riktigt förstå det.

Ett gemensamt uttalande från utsatta kvinnor världen över är, ”När de våldtog mig dödade de mig. Ni dömer folk för att de mördade. Det som hände oss är värre eftersom de lät oss leva, men vi har en känsla av att vi inte lever. Vi är döda inombords.”

Eller, ”När jag blev slagen gjorde det ont. Jag kände mig väldigt liten. När de våldtog mig förstörde de mig. Det var som om de dödat något. Vi ansåg att det var självklart att om en kvinna sa att hon blivit utsatt för sexuellt våld, så skulle det tas upp i åtalet och inte bara betraktas som en del av tortyren.”

Världssamfundet lett av FN borde vara en garant för att sådant inte ska förekomma, hur nu det ska gå till. FN:s säkerhetsgrupper i krigförande och/eller oroliga länder avslöjas ju själva emellanåt med att begå sexuella brott mot unga flickor och pojkar. Så vad kan vi vänta oss?

Män med vapen känner sig macho och oövervinnerliga, men när de använder ett av de äldsta vapnen, nämligen våldtäkt, blir de en samling fega ynkryggar utan att själva riktigt förstå det. Det framgår tydligt i boken. De utsatta männen får inte heller glömmas bort. Det gemensamma för alla krigshärdar är att de genast förs bort och avrättas, men tyvärr också ofta inför de anhörigas ögon.

Nobels fredspris 2018 tilldelades Nadia Murad och Dr. Mukwege i Kongo för deras arbete mot sexuellt våld i konflikter. Det sände ett budskap över hela världen; kvinnors kroppar kan inte längre betraktas som slagfält!

I Kongo, ”världens våldtäktscentrum”, har under en lång tid våldtäkter utförts av miliser allierade med olika etniska grupper. De strider om kontrollen över guld och dyrbara metaller som behövs för vår digitaliserade nutidsvärld.

Landet är rikt men befolkningen fattig. Här gäller att skrämma bort folket för att komma åt marken. Tortyr och ren terror används också, som att till exempel stampa ihjäl spädbarn och hoppa på en liggande gravids mage. Dr. Mukwege har hittills behandlat cirka 55000 offer för våldtäkter, i alla åldrar.

Det kan komma upp till 30 nya patienter varje dag. När Christina Lamb var på plats för en intervju kom en mamma med sin sju månader gamla dotter till sjukhuset. Barnet var fullständigt söndertrasad i underlivet. En hemsk syn. Frågan var om det överhuvudtaget var reparerbart.

Åldersrekordet tidigare, om man kan använda de orden, var en 18 månader gammal flicka. Våldtäktsmännen visar ingen som helst respekt för åldrar, vad de nu kan få ut av dåden. Det är i varje fall inte sexuellt. Snarare ett ekonomiskt krig för att terrorisera befolkningen.

Det måste stundtals ha varit en psykiskt påfrestande uppgift att samla in alla redogörelser och intervjuer. En stor prestation utförd under en längre period. Av de som var med i andra världskriget finns inte så många kvar nu. Det svåraste måste ha varit samtalen med de unga kvinnorna, ja tyvärr ofta småflickor, i bland annat dagens Kongo. Spännvidden på åldrar är stor, men galenskapen är ännu större.

Christina Lamb hänvisar till Antony Beevors bok ”Berlin slutstriden 1945” hur ryssarna löpte fullständig amok bland tyska kvinnor när de vällde in i Tyskland i slutet av andra världskriget. Hundratusentals kvinnor och flickor våldtogs, ofta gruppvåldtäkter under några helvetiska veckor. Delvis för att ge igen för vad den tyska armen orsakat Ryssland tidigare under kriget, men framförallt som ett vapen att förnedra, förlöjliga och i slutänden effektivt minska det tyska folkets stridsmoral.

Det fungerade, men till ett mycket högt pris. Extrem grymhet var vanlig. Den som inte klarade av att få upp den tog till så kallade hjälpmedel som flaskor, käppar eller till och med bajonetter.

Beevor undrar i boken om det finns en mörk plats i den manliga sexualiteten som vaknar till liv när det inte finns några sociala eller disciplinära hinder. ”Är alla män våldtäktsmän av naturen, som släpps lös i krigets kaos?”

Denna text slutar alltså som den börjar.

Kjell Åhsberg

Recensionsfakta:

Våra kroppar deras slagfält

av Christina Lamb

Översättning: Hillevi Jonsson

Utgiven av Natur & Kultur