Välförtjänt seger för My Golden Eye

BOLLNÄS. Kajs Frick vann ett V5-lopp i Bollnäs under fredagskvällen med Hans Ivar Walls Golden Eye efter ett ha övertagit ledningen av en galopperande New Direction in i sista kurvan.

– Det finns mycket i henne och hon kommer att bli riktigt bra, menade uppfödaren och ägaren Hans Ivar Wall om stoet vars mamma är My Golden som blev närapå dubbelmiljonär i Leif Witasps regi.

– Hon är inte lika tidigt som My Golden, kommenterade Kajsa som väntar sig en hel del av henne framöver.

Patrik O Sundbergs Västerbo Call You avgjorde från utvändigt ledaren för Emilia Leo.

– Han är fruktansvärt stark den här hästen och så fin som han kändes idag har jag aldrig känt honom, sade Emilia efter segern på 1.15,7a/2 140 meter.

I kvällens första lopp svarade favoriten Gloria Victis för en fin prestation tillsammans med Bengt-Erik Olsson svepte till ledningen på sista bortre och vann med marginal på 1.18,3/2 140 meter.

– Hon är helt orutinerad, hon ha bara gått premie och kvalat och nu startar hon. Hon har inte gått ett provlopp en gång, sade ”Benka”om hästen som han är deluppfödare till.

– Vi hade mamman och en kompis till mig ägde henne och sedan tog vi över henne när tävlingskarriären var över, förklarade han vidare.