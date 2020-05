Välförtjänt uppskattning på lämpligt avstånd – många klämde en och annan tår

– Det här uppskattningen betyder otroligt mycket och många bland personalen klämde en och annan tår när vi fick vetskap om det här, säger Anki Hermansson, enhetschef på Bäckaskogs äldreboende.

Under livesändningen som pågick under två dygn hade initiativtagarna bjudit in musiker som stod för den musikaliska underhållningen. Under allt mellansnack kunde sedan tittarna ringa in och önska musik, lämna ett bidrag och delta i en auktion på olika saker som företag, butiker och bybor skänkt.

När Järna Live körde den tredje upplagan av Musikhjälpen i december lyckades man under tre dygn samla in 241 000 kronor till Radiohjälpens insamling.

– I samband med att cornasmittan slog till bestämde vi oss för att köra en lite avskalad version för att visa vår uppskattning till våra hjältar som kämpar inom vården, säger Mikael Ilar.

Totalt är man sju kompisar som funnits med i planeringen och genomfört insamlingarna till Musikhjälpen. Förutom Mikalel Ilar var det Dennis Hermansson, Stefan Ilar, Mattias Holm och Markus Sköld som höll i tåtarna vid insamlingen till vårdpersonalen.

På måndagen kunde man åka runt och överlämna en rejäl bunt med presentkort som ska delas ut till personalen.

– Vi har fått hjälp att räkna ut att alla ska få ett presentkort på 170 kronor, förklarar Mikael Ilar.

Presentkorten kan lösas in på butiker, caféer och alla som är anslutna till både Dala-Järna och Vansbro köpmannaförening för att även de ska få stöttning nu under tuffa tider.

– Vi ser även det som lite av en " win-win situation" i dessa tider, konstaterar Mikael Ilar.

–