Vanisova kritisk trots ny hemmaseger för Leksand: ”Har för långa svackor”

Säsongens första vinster på hemmais är bärgade. Leksand vann under lördagen med uddamålet mot HV71 och följde upp det med en 4-2-vinst mot Göteborg HC dagen efter. Tvåmålsskytten i den matchen Tereza Vanisova anser dock att laget underpresterar.

Leksand kan lyckligt summera spelhelgen i Tegera Arena efter två efterlängtade segrar. Laget har suktat efter att få fira en hemmavinst och nu kom den två gånger om. I matchen mot HV71 blev kanadensiskan Payge Pena stor matchhjälte när hon avgjorde i slutminuterna och under söndagen var tjeckiskan Tereza Vanisova isens gigant efter två viktiga mål. Vanisova känner att hon kan glädjas åt segrarna, men inte över hur laget genomför matcherna.

–Jag är inte nöjd. Vi måste göra fler mål och vi gör det väldigt jämnt i onödan. Dessutom har vi för många svackor där vi spelar sämre, men som tur var jobbar vi hårt tillsammans och klarar av att vinna ändå, menar hon.

I mötet med Göteborg så var det bortalaget som något oväntat tog ledningen och ledde matchen efter den första perioden. I den andra akten vaknade dock Leksand till liv och tryckte in tre puckar, varav en genom Gracen Hirschys stilrena straff. När Göteborg sedan reducerade i den tredje perioden tack vare ett oväntat skott som krånglade sig in bakom målvakten Amanda Johansson skapades en del nerv i drabbningen igen. Det hettade stundtals till mellan spelarna framför kassen, men när även domaren råkade sätta in en klockren glidtackling på burväktaren i Göteborg lättades stämningen upp en aning och många hade svårt att hålla sig för skratt ute på isen.

Tereza Vanisova höll dock fokuset uppe och klev fram två gånger om när matchen stod och vägde vid 2-1 respektive 3-2 till Leksand. Hennes fina insats och skarpa målsinne skapade ett större lugn bland hennes lagkamrater.

–Jag är glad att jag lyckades göra mina mål för annars hade det blivit lite oroligt. Det viktigaste från den här helgen var att vi vann våra matcher, men vi måste bli mycket bättre på att hålla oss till vårt spel och vara snabbare i det mesta, förklarar hon.

Nu väntar två bortamatcher i rad då Leksand först möter Djurgården på onsdag och därefter Linköping på lördag nästa vecka.

Matchfakta/SDHL

Leksands IF–HV71 2–1 (1–1, 0-0, 1–0)

Första perioden: 1-0 (06.57) Phoebe Staenz, 1-1 (19.37) Sarah Bujold

Tredje perioden: 2-1 (18.01 ) Payge Pena

Skott: 29-29 (10-8, 9-12, 10-9).

Utvisningar, LIF: 2x6. HV71: 2x4.

Domare: Douglas Hurtig

Publik: 100

Leksands IF–Göteborg HC 4–2 (0–1, 3-0, 1–1)

Första perioden: 0-1 (11.10) Margot Desvignes

Andra perioden: 1-1 Gracen Hirschy på straff, 2-1 (16.03) Ella Albinsson i spel fem mot tre, 3-1 (17.59) Tereza Vanisova

Tredje perioden: 3-2 (00.24) Annelie Zander, 4-2 (14.47) Tereza Vanisova

Skott: 45-19 (13-5, 16-4, 16-10).

Utvisningar, LIF: 2x2. HV71: 2x4.

Domare: Alexander Jidemo

Publik: 100