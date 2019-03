Kommunen investerar 2,5 miljon i nytt kontor åt Rindi - kontoret rivs för att ge plats för skyddsvall

Planerna på att bygga en skyddsvall runt Vansbro för att skydda samhället mot höga flöden i Västerdalälven och Vanån, har pågått under många år och under hösten var det klart att spaden i backen och bygget drogs igång. Sammantaget handlar det om ett projekt på omkring 30 miljoner kronor. Av dessa får kommunen bidrag från staten, via Myndigheten för skydd och beredskap med 60 procent.

Samma företag som bygger den nya vägen mellan Hulån och Vansbro, NRC group, har fått uppdraget att bygga vallen. Det som inte varit klart är vad som skulle ske med byggnader inne på Rindiområdet, gamla Brosågen. Där var det dels ett kontor som var i vägen för vallen, dels ett par mindre byggnader och dessutom tre lite större magasin.

– När det gäller magasinen var problemet att vallen inte direkt påverkade byggnaderna, men den logistikväg som finns i anslutning skulle försvinna, lösningen där blev att de får vara kvar och det blir en annan lösning på logistikvägen, berättar Per-Erik Nilsson.

– Alternativet hade varit att vi skulle bekostat rivning av delar av magasinen och det skulle kosta cirka tre miljoner kronor, vilket vi nu slipper, fortsätter Per-Erik Nilsson.

När det handlar om det kontor som ligger närmast Vanån har man undersökt en rad olika alternativ, flytta befintlig byggnad, riva en del och bygga på en del som är i vägen för vallen, eller till och med bygga en stödmur mot älven och låta byggnaden stå kvar.

– Vi har bollat detta fram och tillbaka flera gånger, allt vi undersökt blir nästan lika dyrt som att bygga nytt eller dyrare, exempelvis en skyddsmur hade blivit lite billigare, men då hade det inte funnits någon möjlighet till att ha en gång- och cykelväg runt hela samhället, uppe på vallen, konstaterar Per-Erik Nilsson.

Han poängterar att just gång- och cykelvägen är ett mervärde i denna investering som man bedömer kommer att få ett stort värde för de boende i Vansbro.

Under arbetet har det kommit fram gamla synder som måste tas om hand. Det visade sig finnas 4000-5000 kubikmeter gammal sågspån som måste grävas upp och den har de nu beslutat att lägga upp som en insynsvall till området, norr om sågområdet.

– Tanken är att vi lägger det där och sedan lägger på jord och sår gräs där, klargör Per-Erik Nilsson.

Kontoret som nu ska byggas blir lite mindre än det var planerat från början och den totala kostnaden blir strax över sex miljoner kronor, varav staten står för lite drygt 3,5 miljoner kronor.

– Sammantaget känns det som vi fått till en bra lösning och den som också är fördelaktigast för kommunen, summerar Per-Erik Nilsson.

Projektet kommer att rulla vidare och hur den slutgiltiga utformningen blir är inte riktigt klart ännu.