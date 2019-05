Lina Hansson fick årets Rocknalle – hyllades av Björn Skifs: ”En ära att få ta emot priset”

Det var en stjärnspäckad gala som hölls på Vansbro Teater på lördagskvällen. Lokalen var fullsatt till sista stol.

Nina Söderqust var kvällens värd och huvudartist. Hon fick sällskap på scen av Stiko Per Larsson, ungdomar från Vansbro musik- och dansskola, förra årets pristagare Erik Runesson och hedersgästen Björn Skifs.

Rocknallen instiftades som en gåva till Björn Skifs i samband med hans 70-årsdag. Det delas ut årligen till en person som är verksam inom musik, skådespeleri eller dans, som verkar i Björn Skifs anda och har koppling till Vansbro kommun.

I år gick priset till Lina Hansson, som ingår i bandet Violet days.

– Det blev bra val, jag har känt hela vägen att vi gjorde rätt. Hon är jätteduktig och det känns som att hon kommer ta emot möjligheten, säger Björn Skifs.

Lina Hansson är uppvuxen i Vansbro. Hon har nyligen turnerat tillsammans med The Midnight i USA och snart väntar en europaturné. Tillsammans med producenten och låtskrivarkollegan Kris Eriksson skriver hon både egna och andras låtar, bland annat vinnarlåten till senaste säsongen av Idol.

– Det känns jättebra. Det är en ära att få ta emot det här priset. Jag blev verkligen överraskad, säger Lina Hansson.

Lina bjöd senare på en akustisk version av hiten Just A Little och en smäktande version av Hooked on a feeling.

– Låten blev ung på nytt, det kom i dagsljuset på ett helt annat sätt, säger Björn Skifs.