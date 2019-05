Monarks vd om stöldkuppen: "Det känns som ett ingrepp på integriteten"

Det var mellan lördag och natten mot söndag som tjuvarna bröt sig in i fabriken i Vansbro. Via en yttervägg tog man sig in i cykellagret.

– Ett hundratal cyklar stals, tror Monark Exercises vd.

– Och ja, det handlar om miljonbelopp, betonar Daniel.

För Daniel Mäkinen och de andra inom företaget kom inbrottet som en chock.

– Det är kränkande och det känns som ett ingrepp på integriteten, förklarar han.

Att det handlar om en välorganiserad stöldkupp råder det ingen tvekan om.

Det blir det en stor utmaning att ta oss igenom det här.

– De har valt en undanskymd plats på området att ta sig in på lagret. De har utan större risk kunnat arbeta ostört.

För företaget innebär stölden att det blir ett avbrott i verksamheten.

– Kunderna blir lidande. Nu gäller det att sätta sig ned och försöka lösa problemen på bästa sätt. Kolla varje ram- och serienummer.

– Sedan får vi kontakta Bianchi och se om det går att hitta ersättningscyklar, säger Daniel Mäkinen.

Monark kommer också att kontakta de återförsäljare som finns på marknaden.

– Vi vill göra dem uppmärksamma utifall det kommer erbjudanden från andra håll.

– Det blir det en stor utmaning att ta oss igenom det här. Här skattar jag mig lycklig att jag har sådana fantastiska medarbetare, säger Monark Exercises vd.

Vi har fått en tankeställare inför framtiden.

Ett möte med larmbolaget står också på agendan

– Vi måste se över larm och rutiner. Vi har fått en tankeställare inför framtiden.

– Utmaningen består i att kunna möta sådana här avancerade brott på rätt sätt, förklarar Daniel Mäkinen.