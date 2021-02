Vansbros kommunalråd i möte – med kronprinsessparet

Under onsdagseftermiddagen träffades kommunalrådet Stina Munters (C) kronprinsessparet Victoria och Daniel via länk. Kronprinsessparet gör just nu digitala "besök" i flera av Sveriges kommuner.

– De ville höra hur läget var för oss i pågående pandemi och vilka andra utmaningar vi har som kommun, säger Stina Munters.

Drygt en vecka innan mötet ägde rum ringde kronprinsessans hovmarskalk Vansbro kommun för att boka in ett möte.

– Det här hör ju inte till vanligheten, så det var glädjande att få ett sådant finbesök.

Vad diskuterade ni under mötet?

– Dels så pratade vi om nuläget och att vi har påverkats av pandemin, svarar Stina Munters.

Ett annat ämne som diskuterades under mötet var hur kommunen arbetar med frågor som psykiskt välmående.

– De var även intresserade av att diskutera fysisk och psykisk hälsa, så vi pratade mycket om vikten av att människor och framför allt barn ska må bra, berättar Munters.

Är det någonting du kan ta med dig från detta möte?

– Vi är Dalarnas minsta kommun. Att vi får ett sådant samtal sätter ju oss på kartan och det är väldigt glädjande att de vill ha en bild av hur läget ser ut här, svarar Munters.