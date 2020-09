Var fanns barnen? – barnomsorgens sommarplanering sprack – ”Det är en trend som måste brytas”

Under de senaste somrarna har all verksamhet växelvis varit lokaliserad till Djurås och Mockfjärd. I år var verksamheten samlad i Mockfjärd under veckorna 28-31.

Och för att kunna planera verksamheten vad gäller bemanning och mat begärdes det precis tidigare år i god tid in anmälningar från vårdnadshavarna om vilka veckor deras barn har behov av förskola eller fritids.

Visserligen har planeringen även tidigare somrar tenderat att hamna i obalans, att anmälda barn inte kommer.

Men sommaren 2020 blev något utöver det vanliga.

För förskolan blev den genomsnittliga frånvaron 54 procent för de fyra veckorna. Verksamheten planerades för cirka 33 barn per dag. Men i snitt kom bara 15.

Vecka 30, 20-24 juli, blev den allra barnfattigaste. På måndagen väntades 22 barn. Det kom åtta.

Så här kan vi ju inte ha det. Därför reagerade också nämnden vid mötet i tisdags

Tisdagen den 21 juli kom ännu färre. Enligt planeringen skulle 28 barn komma, men det stannade vid sex.

För hela veckan fanns 24 barn anmälda. Men snittet stannade vid sju barn per dag. Detta kan i sin tur ställas mot att nio personal jobbade den här veckan.

Det innebär att det fanns mer personal på plats än barn.

Frånvaron för vecka 30 landade därmed på hela 73 procent. För fritids är mönstret i stort sett detsamma.

– Så här kan vi ju inte ha det. Den här trenden måste brytas. Därför reagerade också nämnden vid mötet i tisdags, säger Jan Wiklund (M), nämndens ordförande.

– Skolchefen Håkan Elfving har nu fått i uppdrag att analysera varför barn som var anmälda till sommarverksamheten stannade hemma, tillägger han.

På något sätt måste vi kommunicera det här till vårdnadshavarna

Håkan Elfving kan bara instämma i att frånvaron har utvecklats till ett stort problem.

– Det handlar om ett enormt bortfall. Men på något sätt måste vi kommunicera det här till vårdnadshavarna. Så här kan det inte fortsätta.

Enligt Håkan Elfving har man varit i kontakt med vårdnadshavare och ställt just den frågan, varför barnet inte har kommit.

– Vi har inte fått svar på det, men jag ska ta reda på det nu, fortsätter skolchefen.

Under vecka 28 var frånvaron som lägst, 38 procent, vilket innebär att 25 barn var på plats av 41 anmälda medan 19 personal jobbade.

Veckorna 29 och 31 var frånvaron 56 respektive 57 procent. I snitt kom då 14 respektive 18 barn av de 33 respektive 34 som anmälts ha behov av barnomsorg.

Jag har fått uppgifter om att sommarens frånvaro har kostat kring 120 000 kronor

Personalen uppgick under dessa veckor till tolv respektive nio.

Jan Wiklund påpekar att det stora bortfallet även kan mätas i bortslösade skattemedel:

– Det har gjorts en beräkning som visar att sommarens frånvaro har kostat kring 120 000 kronor, vilket motsvarat cirka 2,9 tjänster för de aktuella veckorna.

Men det är inte bara förvaltningens ekonomi som påverkas tillägger han:

– En annan konsekvens av det här är ju flera i personalen nekades den semester som de önskat.

– Det är klart att de känner frustration när man ser hur få barn som i verkligheten kom.

Jan Wiklund kan i dagsläget bara spekulera i hur folk tänker när man i första skedet anmäler att det finns behov av barnomsorg och sedan låter barnet stanna hemma.

– Kanske tycker en del att man har den rätten eftersom man betalar skatt. Men meningen är inte att det ska skapas helt onödiga merkostnader.